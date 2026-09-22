Un tigre rugiendo y con ojos verdes: así sería la moneda protocolaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo De la Espriella comenzó a explorar cuánto costaría fabricar una nueva moneda protocolaria para las actividades oficiales del presidente de la República. La pieza tendría un diseño que combina símbolos relacionados con la seguridad y estaría bañada en oro antiguo.
¿Qué es una moneda protocolaria? Se entrega como regalo oficial y no tiene valor comercial ni sirve como dinero. Su función sería la de un obsequio institucional que el presidente podría entregar a invitados especiales, diplomáticos, autoridades, militares, deportistas y otros visitantes durante actividades oficiales de la Presidencia.
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De acuerdo con el objeto publicado por el Departamento de Presidencia (Dapre), tendría como finalidad “contratar la adquisición de moneda protocolaria para ser entregada en cumplimiento de las actividades protocolarias del señor Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado”.
El Dapre publicó el pasado 18 de septiembre una invitación dirigida a potenciales proveedores para conocer el precio para producir inicialmente 100 unidades. Por ahora, el proceso corresponde únicamente a un estudio de mercado.