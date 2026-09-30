¿Qué arquero debe proteger el pórtico de Colombia ante Paraguay?; aquí están los 3 candidatos

Una era llegó a su final con la marcha de la Selección Colombia de David Ospina y con el recambio casi que obligado de Camilo Vargas por su edad (37 años). En su reemplazo está Álvaro Montero como la primera opción, sin embargo, detrás de él vienen Kevin Mier y Aldair Quintana, dos goleros que con el tiempo encuentran su mejor versión.

Montero es quien pica en punta, incluso en el partido contra México fue el titular y resultó clave con tres atajadas contra una renovada delantera de los manitos que no contaron con Julián Quiñones ni Raúl Jiménez. Su lugar como inicialista, a priori, en la Selección se debe a varios factores.

El guajiro hizo parte del proceso de Néstor Lorenzo casi de inmediato. Sus dos metros de estatura y el buen nivel bajo palos lo llevaron a ser considerado, al menos, el tercero en la disputa de Vargas y Ospina. Luego, su salto al fútbol argentino con Vélez a mediados del año pasado lo catapultó como la cara de los guardametas criollos en el fútbol argentino.

No duró mucho en el club de Liniers, pues jugó un año, pero solo los primeros seis meses de 2026 fue titular. Las gratas presentaciones y una rápida adaptación al siempre exigente fútbol gaucho le abrieron las puertas del club más laureado de ese país, Boca Juniors.

A pesar de que solo lleva cuatro meses con los xeneizes, ya se ganó el cariño de la afición, la misma que resistió su llegada e incluso le generó un ambiente hostil en los primeros partidos. Pero Montero se encargó de ser el inamovible de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, siendo la gran figura en las dos tandas de penales que disputó el club de la ribera en este segundo semestre, además de una gran noche contra Sao Paulo en el Morumbí por Copa Sudamericana.

Argumentos para ser el titular de la Tricolor le sobran, pues a sus 31 años de edad pasó por clubes de alta exigencia, aunque ninguno como el actual. Montero tiene 12 juegos con Colombia en los que recibió seis goles. Uno cada dos partidos es el balance del guajiro con el equipo nacional.