¿Quiénes son Mascialino y Romagnoli, los presuntos testaferros de Alcocer, según Eva Ferrer?

Sin embargo, este no es el primer señalamiento que los dos italianos tienen en Colombia, pues en medio de su amplia trayectoria como empresarios han sido vinculados con otros contratos en la administración de Gustavo Petro e inclusive en el gobierno de Daniel Quintero en Medellín.

De acuerdo con lo que le dijo la española cercana a Gustavo Petro y Verónica Alcocer a la revista Semana , los dos empresarios integran una presunta red de tráfico de armas, siendo ellos las figuras centrales. La exasesora también los acusó de ser presuntos testaferros de la exprimera dama y del empresario catalán Manel Grau.

Luego de las explosivas declaraciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer en contra de la exprimera dama de la Nación, Verónica Alcocer , dos nombres quedaron en el radar tras los graves señalamientos: los empresarios italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli .

Mascialino es un empresario italiano con residencia chilena que tiene una trayectoria de más de dos décadas en el sector de la higiene urbana, la gestión de residuos y el equipamiento ambiental.

De acuerdo a su perfil en redes sociales, en el año 2000 fue nombrado director de OMB, una empresa enfocada en soluciones de higiene y gestión de residuos, en su filial de Reino Unido. Estuvo en ese cargo hasta el 2004 para luego ejercer como consejero de OMB Sistemas Integrados para la Higiene Urbana en España entre 2009 y 2010.

Su llegada a Sudamérica se dio en el 2010 a través de la filial de esa empresa en Latinoamérica y a la firma Themac. Esta última tiene filiales en Ecuador y en Colombia, la cual fue creada en Bogotá en 2017 en sociedad con el empresario catalán Manel Grau y Barcelona Export Group.

Justamente a través de Themac Colombia, se le adjudicó un contrato de cargue lateral y recolección de basura por cerca de $200.000 millones en dos comunas de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero. Este proyecto enfrentó reparos de viabilidad logística y financiera por parte de EPM, así como señalamientos por falta de transparencia en la contratación en el Secop.

Inclusive, las críticas llegaron en su momento por parte de Carlos Fernando Borja Jiménez, exgerente de la empresa de aseo que en su momento fue declarado insubsistente por la Junta Directiva de Emvarias, donde tiene participación Empresas Públicas de Medellín.

En contexto: ¿Quién es el italiano detrás del millonario contrato de Emvarias?

Para Borja, ese contrato acarrearía elevados riesgos financieros e incluso podría derivar incluso en procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación. “Dadas las proyecciones financieras de la empresa y la tarifa aprobada por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) para la disposición final, se considera un riesgo elevado perfeccionar el contrato, pues la tarifa no cubre los costos del proyecto, dejando unas proyecciones financieras desfavorables”, fue lo que dijo en un comunicado.

Mascialino no solo estuvo involucrado en polémicos contratos en Medellín, pues de acuerdo con un artículo de Europa Press, la filial Themac Andina fue señalada en la crisis sanitaria en Quito por incumplimientos en el servicio de aseo con la Empresa Pública de Aseo (Emaseo), dejando deudas por US$6,4 millones y recibiendo una sanción del organismo de contratación pública por reportar información errónea.

Ese mismo reporte registró que en el 2019 el empresario estuvo presuntamente involucrado en una supuesta red de tráfico de residuos de uranio entre Argentina e Irán a través de Venezuela; sin embargo, la investigación internacional y judicial fue archivada y desestimada.