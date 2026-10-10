Estos son los 15 nombres que mencionó Ferrer en sus acusaciones contra Alcocer por presuntos negocios ilegales

La exconsejera presidencial Eva Ferrer hizo una serie de señalamientos en contra de la exprimera dama de la Nación, Verónica Alcocer. En esas acusaciones mencionó algunos nombres de presuntos testaferros, cómplices e intermediarios internacionales.
En conversación con la revista Semana, la española Ferrer señaló a Alcocer de estar relacionada con una supuesta red de tráfico de armas internacional, hacer parte de vuelos clandestinos para transportar droga e ingresar dinero desde Venezuela, lavado de activos, y venta de cargos públicos.
Dentro de dichas declaraciones, la exasesora de Alcocer mencionó al menos 15 personas que tendrían diferentes roles en el círculo de influencia que impuso Verónica Alcocer en su estadía en la Casa de Nariño.
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Comenzando con el manejo financiero de Alcocer, una de las mencionadas es Carolina Plata, amiga cercana desde la época de la Alcaldía de Bogotá y asistente personal de Verónica. Ferrer la señaló como la principal testaferro y administradora de confianza de la exprimera dama.
Plata, según Ferrer, sería la encargada de gestionar con confidencialidad los viajes en avión oficial hacia Venezuela, además de administrar las casas privadas del palacio presidencial y controlar las bolsas o “sacas” de dinero en efectivo que allí ingresaban.
Otro nombre es el de Danilo Romero, esposo de Plata y allegado al entorno de Alcocer desde la Alcaldía de Bogotá, señalado por la española como testaferro de la ex primera dama.