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¿Quiénes son Los Lobos, el comando especial que dio de baja a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

Este grupo especial de la Policía Nacional se especializa en la caza de los más buscados por las autoridades colombianas y cuentan con la supervisión de la Dirección de Inteligencia.

  • El Comando Los Lobos fue reconocido por el presidente Abelardo de la Espriella tras el golpe a alias Bendito Menor. Foto: Captura de video y redes sociales
    El Comando Los Lobos fue reconocido por el presidente Abelardo de la Espriella tras el golpe a alias Bendito Menor. Foto: Captura de video y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, fue abatido en Riohacha junto a su pareja Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita. Ambos, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) fueron dados de baja gracias al trabajo del Comando Especial de la Policía Los Lobos.

El reconocimiento a la unidad especial lo hizo el propio Abelardo de la Espriella. “Este comando especial de la policía, los Lobos, cuyo lema es “No hay refugio”, fue el comando especializado que dio este gran golpe en la operación Centinela de la Patria contra el narcoterrorista alias Naim”, detalló el mandatario.

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Orígenes y entrenamiento: de los comandos Jungla a la creación de Los Lobos

La unidad mencionada por De la Espriella nació en el año 2006 cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y su conformación se dio con integrantes destacados de los comandos Jungla, un grupo especializado en combatir el narcotráfico y el crimen organizado en zonas selváticas.

Es decir, los primeros integrantes de Los Lobos contaban con uniformados que poseían uno de los entrenamientos más duros de la fuerza pública donde los capacitaban para infiltrarse y sobrevivir en condiciones extremas en un solo punto hasta por 15 días.

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El Comando Lobo está bajo las órdenes de la Dirección de Inteligencia y ya en sus 20 años de historia han aportado con golpes a capos buscados por las autoridades como alias Otoniel, Megateo y Cuchillo.

El golpe a las ACSN se dio gracias a la operación Centinela, un procedimiento que comenzó en la noche del jueves, alrededor de las 11:30 p. m. y que se extendió hasta horas de la madrugada.

Con la presencia de más de 30 uniformados, las autoridades encontraron en una residencia en el barrio Los Olivos a uno de los principales cabecillas del ACSN que a sus 26 años ya había tenido un rápido ascenso en la estructura criminal que comenzó a los 19 años cuando era sicario de la organización Los Pachenca.

Alias Bendito Menor ejercía como jefe máximo del frente Javier Cáceres, una de las cuatro estructuras de esas autodefensas, y tenía fuerte influencia en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar.

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Preguntas y respuestas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Comando Especial de la Policía Los Lobos?
Los Lobos es una unidad especial de la Policía creada en 2006 con integrantes destacados de los comandos Jungla. Actualmente está bajo las órdenes de la Dirección de Inteligencia y se especializa en operaciones contra estructuras criminales.
¿Qué otros capos han sido golpeados por el Comando Los Lobos?
Durante sus aproximadamente 20 años de historia, el Comando Los Lobos ha participado en operaciones que permitieron dar golpes a capos buscados por las autoridades, entre ellos alias Otoniel, Megateo y Cuchillo.
¿Quién era alias Bendito Menor y qué cargo ocupaba en las ACSN?
Alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, era el jefe máximo del frente Javier Cáceres de las ACSN, una de las cuatro estructuras de la organización, con influencia en La Guajira, Magdalena y Cesar.
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