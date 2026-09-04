¿Quiénes son Los Lobos, el comando especial que dio de baja a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, fue abatido en Riohacha junto a su pareja Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita. Ambos, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) fueron dados de baja gracias al trabajo del Comando Especial de la Policía Los Lobos.
El reconocimiento a la unidad especial lo hizo el propio Abelardo de la Espriella. “Este comando especial de la policía, los Lobos, cuyo lema es “No hay refugio”, fue el comando especializado que dio este gran golpe en la operación Centinela de la Patria contra el narcoterrorista alias Naim”, detalló el mandatario.
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