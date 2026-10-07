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Gobierno de De la Espriella elimina límite de 30% que puso Petro a inversiones de fondos de pensiones en el exterior

El Gobierno eliminó el tope para inversiones internacionales de fondos pensionales, tras concluir que la restricción podía elevar riesgos y reducir rendimientos esperados.

  • La nueva norma elimina el límite global de 30% que había sido establecido para las inversiones de los fondos privados en mercados internacionales.
    La nueva norma elimina el límite global de 30% que había sido establecido para las inversiones de los fondos privados en mercados internacionales.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 15 minutos
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El Decreto 1490 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, modificó las reglas de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y eliminó el límite global del 30% que había sido establecido para las inversiones en el exterior.

La decisión revierte una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 0369 de 2026, que establecía que los fondos privados de pensiones solo podían destinar hasta dicho porcentaje de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales.

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