EPM comenzará racionamiento de agua sectorizado desde el próximo lunes en Medellín

Desde el próximo lunes, 31 de agosto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) iniciará con un racionamiento en algunos sectores de la capital antioqueña, como consecuencia de la época de sequía que se vive y que se estima continuará debido a un fenómeno de El Niño sin precedentes en el último medio siglo.

Los cortes que se harán como primera medida ante la disminución de las fuentes hídricas afectarán seis comunas del centro oriente y el nororiente de la ciudad, afectando a unas 300 mil personas.

Concretamente, serán barrios de la comuna 1 (Popular), 3 (Manrique), 4 (Campo Valdés), 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires).

Los cortes que se llevarán a cabo serán escalonados, día por medio, y durante todo el mes de septiembre, en el horario que va de las seis de la tarde a las cinco de la mañana del día siguiente. Los usuarios pueden obtener la información con relación al día que les toca el corte acudiendo a las líneas de atención al cliente de EPM, así como a las redes sociales de la misma entidad.

Con el fin de suplir la posible falta del líquido en las casas y locales que no hayan alcanzado a recoger, habrá seis carros de EPM abasteciendo las partes de la ciudad impactadas.

Según directivos de EPM, se espera que en octubre haya algunas lluvias y de esta manera se recuperen las fuentes de agua de la ciudad; sin embargo, habrá una evaluación constante de los resultados de la medida asumida para ver si es necesario prolongarla o tomar otras determinaciones.

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