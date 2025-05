Ralph Fiennes, protagonista de Cónclave, habla sobre la elección del próximo papa: “Estoy muy interesado en saber qué va a pasar”

El actor británico Ralph Fiennes, quien protagonizó la película Cónclave, expresó su interés por el proceso que involucra la elección de un nuevo pontífice el próximo 7 de mayo en el Vaticano.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine Barcelona, Fiennes, de 62 años, aseguró que ahora sigue con atención los acontecimientos relacionados con el cónclave tras interpretar al cardenal Thomas Lawrence el año pasado.

Este viernes, a días de que se conozca el nuevo líder de la Iglesia Católica, el actor está “muy interesado en saber qué va a pasar”, según dijo en un encuentro con medios en España.

Fiennes ahora ve la situación “muy interesante” y dijo que tras interpretar el papel del cardenal que organiza el cónclave en la película de Edward Berger, por la que estuvo nominado al Óscar, cuando ve las imágenes de los cardenales, se le hace raro y piensa: “¿Por qué no estoy allí?”, bromeó.

Asimismo, en declaraciones al medio El País, el actor reiteró que vería de cerca los acontecimientos en Roma. “Desde luego voy a seguir el cónclave de una manera que no me esperaba antes de hacer la película. No hubiera creído que me fuera a parecer tan interesante. Con la película he descubierto lo complejo y secreto que es el mundo del Vaticano”, indicó Fiennes.

Por otro lado, en el nuevo proyecto del actor, ‘The return’, una revisión de ‘La odisea’ dirigida por Uberto Pasolini, se aborda la guerra y sus consecuencias.

El filme narra el regreso de un Ulises irreconocible a Ítaca tras la guerra de Troya y se encuentra una isla totalmente cambiada y deberá enfrentarse a su pasado para salvar a su familia y recuperar el amor perdido en una filme con Juliette Binoche y Ángela Molina en el reparto.