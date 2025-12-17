x

Cinco razones, un campeón: las claves del título de Nacional en la Copa BetPlay

Nacional volvió a demostrar por qué es el Rey de Copas. La conquista de la Copa BetPlay no fue casualidad, sino el resultado de un proceso sustentado en objetivos claros, una mezcla equilibrada de juventud y experiencia, decisiones acertadas desde el banquillo, figuras determinantes y el respaldo incondicional de su hinchada.

  • En la imagen aparece Marino Hinestroza, uno de los hombres desequilibrantes de Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
Atlético Nacional volvió a levantar un trofeo y, más allá del brillo propio de una final, el título de la Copa BetPlay fue la consecuencia lógica de un proceso que tuvo bases claras desde el primer día. No fue casualidad ni accidente: el conjunto verdolaga encontró en este torneo el escenario ideal para reafirmar su identidad ganadora, sumar una nueva estrella y llegar a 37 títulos oficiales, confirmándose como el indiscutido Rey de Copas del fútbol colombiano. Detrás de esa consagración hubo cinco razones fundamentales que explican por qué Nacional terminó celebrando.

1. Objetivos claros desde el inicio

En Atlético Nacional no se negocia la ambición. Desde el arranque de la temporada, el mensaje interno fue contundente: competir para ganar todo lo que se dispute en Colombia y, si hay torneos internacionales, llegar lo más lejos posible. La Copa BetPlay no fue una excepción, sino una prioridad. Como campeón defensor, el equipo asumió el reto con la responsabilidad de revalidar el título y engrosar una vitrina que es símbolo de grandeza. Cada fase fue tomada con seriedad, sin especular ni subestimar rivales, entendiendo que este torneo también construye historia. Ese enfoque mental, sostenido partido tras partido, fue el primer pilar del campeonato.

2. Una mezcla exitosa entre juventud y experiencia

La Copa BetPlay volvió a ser un escenario ideal para que Nacional apostara por su cantera sin perder competitividad. El cuerpo técnico encontró el equilibrio perfecto entre dar oportunidades y sostener una base sólida. Futbolistas jóvenes como Luis Marquínez, Cristian Uribe, Simón García, Juan José Arias, Elkin Rivero, Kilian Toscano y Juan Manuel Rengifo respondieron con personalidad y rendimiento, demostrando que el ADN verdolaga sigue vigente en las nuevas generaciones.

Esa savia joven se potenció con la experiencia de referentes como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, quienes marcaron el camino dentro y fuera de la cancha. La convivencia entre juventud y jerarquía le dio al equipo profundidad, variantes y una competitividad constante que terminó siendo decisiva en las instancias finales.

3. El impulso que trajo Diego Arias

La llegada de Diego Arias al banquillo representó un punto de quiebre. Su arribo descomprimió un ambiente que venía cargado y apagado bajo la gestión de Javier Gandolfi, quien no había logrado convencer a buena parte de la hinchada. Arias refrescó el grupo con un discurso simple, cercano y directo, devolviéndole confianza a jugadores que estaban lejos de su mejor versión.

Casos como los de Andrés Román y Camilo Cándido evidenciaron ese cambio: laterales revitalizados, más seguros y participativos. Aunque el equipo no logró alcanzar la final de la Liga, el título de la Copa BetPlay terminó siendo una recompensa justa al trabajo, una señal de que el grupo reaccionó y volvió a creer en sí mismo.

4. Las figuras que sostuvieron la campaña

Todo campeón necesita líderes en el campo, y Nacional los tuvo. William Tesillo y Jorman Campuzano fueron la columna vertebral del equipo, aportando equilibrio, liderazgo y regularidad tanto en defensa como en salida. En ataque, Alfredo Morelos volvió a ser determinante, aportando goles, presencia y carácter en los momentos clave.

A su alrededor, jugadores como Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza, pese a algunos altibajos, ofrecieron desequilibrio y profundidad, convirtiéndose en piezas importantes durante la campaña. El rendimiento colectivo fue alto, pero estas figuras marcaron la diferencia cuando el margen de error se redujo al mínimo.

5. El respaldo incondicional de la afición

La última razón, pero no menos importante, estuvo en las tribunas. La hinchada de Atlético Nacional volvió a demostrar por qué es una de las más fieles del continente. A pesar del golpe sufrido en la Copa Libertadores, con la eliminación ante São Paulo en octavos de final, y de la frustración por no llegar a la final de la Liga, el respaldo nunca se rompió.

Los aficionados entendieron la importancia de una final, más aún ante el rival de patio, y empujaron al equipo incluso cuando el cupo a la Copa Sudamericana ya estaba asegurado. Ese acompañamiento constante, esa presión positiva y ese aliento incondicional fueron combustible emocional para que el equipo diera el último paso hacia el título.

Atlético Nacional ganó la Copa BetPlay porque tuvo ambición, equilibrio, liderazgo, figuras y una hinchada que nunca soltó la mano del equipo. Cinco razones que explican una consagración que va más allá de un trofeo y reafirma una identidad: la de un club acostumbrado a competir, a levantarse y a ganar.

