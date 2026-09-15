¿Es viable reabrir el campus de la Universidad de Antioquia 55 años después?

En 1971, uno de los años más convulsos en la historia del movimiento estudiantil, la Universidad de Antioquia (U. de A.) se cerró a la ciudad. En menos de cuatro años, el que fuera uno de los campus más modernos del país dejó de ser un espacio público y se resguardó en un cerco de metal y piedra que sigue en pie 55 años después. La idea de regresar la ciudadela universitaria al espíritu con el que fue diseñada renació esta semana, en medio del encendido debate abierto por el presidente Abelardo de la Espriella a raíz de un protocolo en construcción para que la Fuerza Pública pueda entrar a las universidades cuando se presenten actos vandálicos y de terrorismo. Le puede interesar: “No pueden seguir siendo zonas de distensión”: Federico Gutiérrez apoyó ingreso de la Policía a universidades Si bien la letra menuda de ese protocolo no se conoce, el debate sirvió para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, diera un paso más allá y propusiera que la sede principal de la U. de A. volviera a abrirse como en 1968.

La discusión ha sido larga y compleja. En 2020, luego de otra serie de choques entre estudiantes y la Policía, el entonces gobernador Aníbal Gaviria también había propuesto lo mismo, pero la idea se quedó en el tintero. Mientras quienes la defendían argumentaban que la ciudad carecía de espacio público y que en las grandes urbes del mundo las universidades son espacios abiertos a la ciudadanía, otros expresaban su preocupación porque la situación de seguridad se saliera de las manos. Lea de nuestro archivo: Renace la idea de quitar mallas de la U. de A. Temores a robos de equipos de alto costo, la presencia de habitantes en situación de calle en la avenida Regional y La Minorista, además de los costos que implicaría el cambio, terminaron diluyendo la iniciativa. Sin embargo, cuatro años después, el debate está otra vez sobre la mesa.

El inicio de las obras del cerramiento de la U. de A. quedó registrado así en una breve nota publicada por este diario el lunes 14 de junio de 1971: “Se inició la construcción de un cerco en la Ciudad Universitaria del Alma Mater, el cual había sido solicitado en días pasados por el Consejo Estudiantil. La obra, que fue autorizada por el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, obviará el problema de la inseguridad en los alrededores del plantel”.

Aspecto de las obras iniciadas a mediados de 1971. FOTO: Hernando Vásquez. Archivo El Colombiano

El contexto de aquel año fue muy complejo. Luego de que una manifestación de estudiantes en Cali resultara con 20 muertos, por todo el país se replicaron fuertes choques entre jóvenes y la Fuerza Pública. Al igual que en años recientes, en los enfrentamientos hubo retenciones y heridos en ambos lados y muchas universidades suspendieron sus labores. En la Universidad de Antioquia, la protesta más grande dejó un saldo de 600 detenidos que fueron llevados a la Plaza de Toros La Macarena, tres policías retenidos ilegalmente por los estudiantes y finalmente una orden de militarizar la universidad que terminó por calmar las aguas.