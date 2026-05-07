Escándalo en el Real Madrid antes del clásico: Valverde terminó en el hospital tras pelea con Tchouaméni

Real Madrid vive otro escándalo según la prensa deportiva de España. A tres días del clásico ante el Barcelona, este jueves el diario Marca reveló que el uruguayo Federico Valverde terminó en el hospital luego de una pelea con el centrocampista Aurélien Tchouaméni. De acuerdo con la información publicada por el diario español Marca, el conflicto entre ambos futbolistas habría comenzado durante el entrenamiento del miércoles y se intensificó después dentro del vestuario del conjunto merengue. Según el medio ibérico, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni al inicio de la jornada, situación que habría generado un ambiente tenso durante toda la práctica del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

La publicación señala que las entradas fuertes y los roces constantes entre ambos mediocampistas terminaron provocando una pelea al finalizar el entrenamiento. En medio del altercado, el futbolista uruguayo habría sufrido una fuerte contusión que le ocasionó una herida en la cabeza y obligó su traslado a un centro médico para recibir atención. Marca también aseguró que el volante francés reaccionó tras varios choques físicos durante la sesión, especialmente por acciones protagonizadas por Valverde. Conozca: ‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia

Real Madrid abrió expediente disciplinario

La gravedad de lo sucedido habría provocado una rápida reacción de la dirigencia del club español. Según la prensa madrileña, pocos minutos después del incidente se realizó una reunión de urgencia en el vestuario. En el encuentro habría participado el director general del equipo José Ángel Sánchez, quien, según la información revelada, ordenó la apertura de un expediente disciplinario contra los dos jugadores involucrados.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, mientras crecen las dudas alrededor del ambiente interno del equipo en un momento decisivo de la temporada. Lea también: Real Madrid confirmó lo peor: Mbappé se lesionó, ¿se perderá el Mundial?

De cara al clásico

El Real Madrid visita el domingo (2:00 P.M.) al Barcelona en un clásico liguero en el Camp Nou, en el que sólo le vale la victoria para evitar que los azulgrana sean campeones. Los merengues lograron apurar sus opciones el pasado fin de semana al ganar al Espanyol 2-0, lo que evitó que el Barça revalidara ya el título de LaLiga tras su triunfo sobre Osasuna. El Barça tiene ahora su primera oportunidad dependiendo de sí mismo para ser campeón para lo que le basta hacer tablas. El equipo azulgrana encabeza LaLiga con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputarse. De esta manera, una derrota o un empate dejaría a los blancos sin opciones y daría el título a los azulgranas por segundo año consecutivo. El Real Madrid llegó líder y se impuso en el clásico de octubre en el Santiago Bernabéu 2-1, pero luego inició una caída que le relegó a una segunda posición que no ha podido remontar. Tras lo sucedido en el vestuario, Federico Valverde y Tchouaméni son duda para este duelo. Siga leyendo: ¿Por qué Maturana firmó con el Real Madrid, pero no lo dirigió?

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