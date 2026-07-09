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Así será el Recreo Brisas, un edificio para el deporte y la recreación entre las comunas de Robledo y el Doce de Octubre

La inversión supera los $35.000 millones y estaría concluido en el primer semestre del año entrante. Las obras acaban de iniciarse.

  • Las primeras obras consisten en la excavación de pilas, remoción de material y los trabajos preliminares. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
    Las primeras obras consisten en la excavación de pilas, remoción de material y los trabajos preliminares. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
  • La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
    La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
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En límites de las comunas Doce de Octubre y Robledo, el Distrito inició la construcción del Recreo Brisas, una edificación en altura para la práctica del deporte y la recreación que implica una inversión superior a 35.000 millones de pesos.

Le recomendamos leer: Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros”

“Son más de 1.800 obras que se vienen desarrollando en la ciudad. Dentro de estas hay unas especiales como los Recreos Deportivos, una innovación en materia de infraestructura social: edificios para crecer en altura y hacer un mayor aprovechamiento del suelo disponible, como es el caso del Recreo Brisas”, afirmó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.

La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

El concepto de Recreo Deportivo se refiere a un equipamiento urbano flexible que integra arquitectura, diseño y bioclimática. Estas infraestructuras, desarrolladas en edificaciones de varios niveles, sobre o junto a canchas existentes, combinan espacios abiertos, plantas libres y usos adaptables que permiten la práctica deportiva, la formación y la recreación en un mismo lugar.

Además, incorporan ventilación natural y control solar pasivo, garantizando confort ambiental.

En este caso se trata de una edificación de siete pisos y más de 3.000 metros cuadrados construidos. Es ejecutada por el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) a través de un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La comunidad eligió la gimnasia como deporte diferenciador. Se proyecta que las obras finalicen en el primer semestre de 2027, incluyendo la fase de dotación.

“Tenemos también la cancha multipropósito, salones para sala gamers, salones para ludotecas, salones para núcleo recreativo y una diversidad de la oferta del instituto con una viabilidad para que podamos usar el espacio tranquilamente. Este escenario va a tener adicional una viabilidad para más de 150 empleos para que podamos estar trabajando a la comunidad en ese sector”, según explicó el subdirector de Escenarios Deportivos del Inder, Carlos Monsalve.

Las primeras obras consisten en la excavación de pilas, remoción de material y los trabajos preliminares.

Además, le sugerimos ver: Alcaldía de Medellín publica el nuevo proceso de contratación para construir el “Recreo” de Belén

En el cuatrienio de la administración del alcalde Federico Gutierrez, la administración distrital proyecta construir siete Recreos Deportivos en las comunas Santa Cruz, límites de Doce de Octubre y Robledo, Buenos Aires, Guayabal, Belén y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUETAS:

¿Qué es un Recreo Deportivo y cómo funciona este nuevo modelo de infraestructura en Medellín?
Un Recreo Deportivo es un equipamiento urbano de varios niveles que reúne espacios para deporte, recreación y formación en una misma edificación. Su diseño busca aprovechar mejor el suelo disponible mediante construcciones en altura que integran canchas, salones y otras áreas de uso comunitario.
¿Qué espacios tendrá el Recreo Brisas cuando termine su construcción?
El proyecto contará con una cancha multipropósito, espacios para la práctica de gimnasia, salas gamers, ludotecas, un núcleo recreativo y otros ambientes destinados a la oferta deportiva y recreativa del Inder.
¿Cuándo estará listo el Recreo Brisas para el uso de la comunidad?
La Administración Distrital proyecta finalizar las obras durante el primer semestre de 2027. Ese cronograma incluye tanto la construcción como la dotación del escenario.
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