Así será el Recreo Brisas, un edificio para el deporte y la recreación entre las comunas de Robledo y el Doce de Octubre

“Son más de 1.800 obras que se vienen desarrollando en la ciudad. Dentro de estas hay unas especiales como los Recreos Deportivos, una innovación en materia de infraestructura social: edificios para crecer en altura y hacer un mayor aprovechamiento del suelo disponible, como es el caso del Recreo Brisas”, afirmó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.

En límites de las comunas Doce de Octubre y Robledo, el Distrito inició la construcción del Recreo Brisas, una edificación en altura para la práctica del deporte y la recreación que implica una inversión superior a 35.000 millones de pesos.

La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

La obra beneficiará a un amplio sector de las comunas del Doce de Octubre y Robledo, en el occidente de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

El concepto de Recreo Deportivo se refiere a un equipamiento urbano flexible que integra arquitectura, diseño y bioclimática. Estas infraestructuras, desarrolladas en edificaciones de varios niveles, sobre o junto a canchas existentes, combinan espacios abiertos, plantas libres y usos adaptables que permiten la práctica deportiva, la formación y la recreación en un mismo lugar.

Además, incorporan ventilación natural y control solar pasivo, garantizando confort ambiental.

En este caso se trata de una edificación de siete pisos y más de 3.000 metros cuadrados construidos. Es ejecutada por el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) a través de un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

La comunidad eligió la gimnasia como deporte diferenciador. Se proyecta que las obras finalicen en el primer semestre de 2027, incluyendo la fase de dotación.

“Tenemos también la cancha multipropósito, salones para sala gamers, salones para ludotecas, salones para núcleo recreativo y una diversidad de la oferta del instituto con una viabilidad para que podamos usar el espacio tranquilamente. Este escenario va a tener adicional una viabilidad para más de 150 empleos para que podamos estar trabajando a la comunidad en ese sector”, según explicó el subdirector de Escenarios Deportivos del Inder, Carlos Monsalve.

Las primeras obras consisten en la excavación de pilas, remoción de material y los trabajos preliminares.

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En el cuatrienio de la administración del alcalde Federico Gutierrez, la administración distrital proyecta construir siete Recreos Deportivos en las comunas Santa Cruz, límites de Doce de Octubre y Robledo, Buenos Aires, Guayabal, Belén y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista.

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