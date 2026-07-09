Así será el Recreo Brisas, un edificio para el deporte y la recreación entre las comunas de Robledo y el Doce de Octubre

En límites de las comunas Doce de Octubre y Robledo, el Distrito inició la construcción del Recreo Brisas, una edificación en altura para la práctica del deporte y la recreación que implica una inversión superior a 35.000 millones de pesos.
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“Son más de 1.800 obras que se vienen desarrollando en la ciudad. Dentro de estas hay unas especiales como los Recreos Deportivos, una innovación en materia de infraestructura social: edificios para crecer en altura y hacer un mayor aprovechamiento del suelo disponible, como es el caso del Recreo Brisas”, afirmó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.