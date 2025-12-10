MinSalud insiste, con falsedades, que recursos para sistema de salud son suficientes

A tres semanas de que el Ministerio de Salud expida el decreto que fije el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es la plata que el Estado le entrega a las EPS para la atención de sus afiliados—, el titular de esa cartera dejó ver que las noticias sobre ese ajuste no son las mejores. En una de opinión, Guillermo Jaramillo insistió en que esos recursos son suficientes y que las aseguradoras no tienen controles sobre lo que hacen con estos. Sin embargo, hay elementos que lo contradicen.
En una columna publicada en el periódico El Tiempo, el ministro Jaramillo apuntó a que las entidades promotoras de salud (EPS) y gremios del sector y económicos ejercen presión con “el sufrimiento de la gente” cuando le piden al Gobierno que suba la UPC. “El mensaje implícito es brutal: si no les dan más plata, retrasan citas, niegan servicios y dejan de entregar medicamentos”, escribió.