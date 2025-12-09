“Es devastador”: Sociedades Científicas sobre panorama actual del sistema de salud

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) envió un mensaje a los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado y que están debatiendo la reforma a la salud en las últimas semanas de sesiones en esa corporación. El proyecto del Gobierno lleva más de un año de haber sido radicado y plantea un cambio de 180 grados al sistema.
Ante esto, esa organización advirtió que en los últimos tres años el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los ministros de Salud que han pasado en ese tiempo —Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo— “insistió en venderle al país la idea de una reforma estructural, asegurando que era indispensable y que resolvería los problemas del sistema”. Aún así, advirtió que esos cambios no eran necesarios “desviaron la atención del gobierno del deber más básico”, que es administrar y cuidar el sector.