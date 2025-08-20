Petro propone que nueva reforma tributaria cobre a los más ricos la deuda de subsidios a la gasolina

Tras el reporte de Ecopetrol sobre los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el presidente Gustavo Petro cuestionó el manejo fiscal de esta deuda, que ya suma $72,8 billones pagados por la Nación entre enero de 2022 y junio de 2025. Para el mandatario, cubrir este déficit con recursos presupuestales constituye “uno de los mayores errores de política fiscal de los últimos tiempos”. Puede leer: USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia” “Esa deuda no debió haberse establecido”, señaló, al tiempo que explicó que “la obsesión de Duque de mantener el apoyo de los sectores más ricos de la sociedad y de la clase media alta llevó a una aberración en el presupuesto de lucha contra el covid”. Según el mandatario, mientras billones de pesos del erario se destinaron a subsidiar a los sectores de mayores ingresos, la pobreza en el país alcanzó niveles históricos.

Críticas al manejo de los subsidios

El jefe de Estado reiteró que el déficit de la gasolina “jamás debió pagarse con recursos del presupuesto”, ya que esta medida se convirtió en un subsidio inconstitucional que, según él, la Corte Constitucional dejó pasar. Entérese: Gobierno alista fin de subsidios al diésel: precio podría subir más de $4.000 por galón en Colombia Por esta razón, aseguró que su gobierno tomó la decisión de cerrar la brecha entre el precio nacional e internacional de la gasolina, con el fin de corregir lo que consideró un “error grave”. Asimismo, insistió en que en ningún país deben existir subsidios a los hidrocarburos, pues es una “cuestión de vida o muerte” frente al cambio climático.

Nueva reforma tributaria: quién debe pagar la deuda

En cuanto al futuro de esta deuda, el presidente propuso que los sectores más ricos de la sociedad asuman el costo de los subsidios a través de la próxima reforma tributaria. De acuerdo con sus cálculos, la deuda asciende a más de 70 billones de pesos, recursos que –dijo– fueron pagados indirectamente por los más pobres a través del Presupuesto Nacional. Petro enfatizó que, si el Congreso no aprueba esta medida, la otra opción sería trasladar el pago a través de un incremento en el precio de la gasolina, lo que incentivaría una transición más acelerada hacia la movilidad eléctrica. Le interesa: Más del 50% de la gasolina que se consumirá en 15 años en Colombia será importada

Finalmente, el mandatario concluyó que esta propuesta representa un tema de justicia fiscal y social, y la presentará al Congreso como una vía para reducir el déficit fiscal de Colombia. Además, anunció que la nueva reforma tributaria vendrá acompañada de una “rebaja generalizada del impuesto de renta para las empresas”, con el objetivo de estimular la inversión y la generación de empleo.

Ecopetrol aclara cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)