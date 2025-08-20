Petro propone que nueva reforma tributaria cobre a los más ricos la deuda de subsidios a la gasolina

Tras el reporte de Ecopetrol sobre los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el presidente Gustavo Petro cuestionó el manejo fiscal de esta deuda, que ya suma $72,8 billones pagados por la Nación entre enero de 2022 y junio de 2025.
Para el mandatario, cubrir este déficit con recursos presupuestales constituye “uno de los mayores errores de política fiscal de los últimos tiempos”.
Puede leer: USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia”
“Esa deuda no debió haberse establecido”, señaló, al tiempo que explicó que “la obsesión de Duque de mantener el apoyo de los sectores más ricos de la sociedad y de la clase media alta llevó a una aberración en el presupuesto de lucha contra el covid”.
Según el mandatario, mientras billones de pesos del erario se destinaron a subsidiar a los sectores de mayores ingresos, la pobreza en el país alcanzó niveles históricos.