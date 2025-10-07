Registrador descarta aplazar o suspender elecciones, pese a mapa de riesgo

En medio de las cifras que han revelado el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo electoral en el país, el registrador Hernán Penagos hizo una advertencia sobre la realización de las elecciones el próximo año.

El funcionario aclaró que pese a que hay regiones y municipios que merecen atención especial en materia de orden público, esto no significa la suspensión de los procesos democráticos programados para el 2026.

Penagos enfatizó en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Arauca y Chocó, en donde el riesgo aumenta por situación de orden público y detalló que “no se trata de generalizar”, pues las alertas son en algunos municipios y no en todo el país.

“Que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia, en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones en este país”, subrayó el registrador, agregando que el que haya riesgo significa mejorar la atención sobre esos lugares, mas no implica que las votaciones del 2026 no se lleven a cabo.