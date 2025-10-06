Procuraduría le pide a Petro y a sus funcionarios no intervenir en política electoral y “no repetir la historia dolorosa”

El procurador general, Gregorio Eljach, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a los funcionarios del Gobierno Nacional para que cumplan la ley y no intervengan en las elecciones del próximo año. A través de un video en las redes sociales oficiales de la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público hizo una petición para que no se repita “esa historia dolorosa”. Lea también: Petro, ¿desnudo? La respuesta del presidente a una columna de opinión causa revuelo en redes “Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”, expresó Eljach. El procurador recordó que los servidores públicos deben de abstenerse de participar en política además de que deben facilitar que el proceso electoral fluya en total calma. “El Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”, subrayó.

En el video, el funcionario invitó a que se hiciera una campaña electoral en paz, sin discursos de odio, pues para Eljach, Colombia ya ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas.

¿Petro en campaña?

El mensaje del procurador se da en medio de algunas intervenciones en donde el presidente Gustavo Petro ha subido el tono frente a otros candidatos y precandidatos presidenciales. “Pónganme a Paloma, a Vicky, a Pinzón, al señor De la Espriella y les gano. Pónganme a los tibios y les gano a todos juntos”, aseguró en su último discurso en Ibagué.

En la misma intervención habló sobre la necesidad de elegir a un candidato progresista y de importancia de ganar en el legislativo. “Toca ganar Congreso y Presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además es que nos pongamos en modo constituyente”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, sectores políticos reclaman que desde tiempo atrás ya habría una presunta participación en política del jefe de Estado, algo que también hace abiertamente a través de sus redes sociales. Evidencia de esto sería su intervención en la consulta del Pacto Histórico, donde habría sido él quien en reuniones a puerta cerrada dio instrucciones para elegir a los candidatos de dicho sondeo, además de sus mensajes en su cuenta de X. “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, fue el mensaje publicado por el presidente el pasado 26 de septiembre y que despertó reclamos del expresidente del Senado y precandidato presidencial, Efraín Cepeda.