Desmienten a congresista del Pacto Histórico que se inventó un “votante muerto” para decir que hubo fraude en un consulado

Las acusaciones de fraude electoral -sin sustento- tras la segunda vuelta presidencial no han venido solo del presidente Gustavo Petro, sino de su bancada. El congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo señaló un supuesto fraude en el consulado de Atlanta, Estados Unidos, y la Registraduría lo desmintió con pruebas. Ocampo ha sido representante a la Cámara por el Valle del Cauca, y fue elegido senador para este periodo. Lo que dijo fue que un jurado de votación que firmó el formulario E-14, donde se consignan los resultados electorales, “falleció hace 22 años” pero “resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos”. A renglón seguido dijo, haciendo referencia al gobierno de Abelardo de la Espriella, que “Esa es la patria milagro (sic) los muertos votan y son jurados (...) No perdimos, nos robaron”. La misma narrativa del presidente Petro, de que Iván Cepeda no perdió las elecciones sino que “hubo fraude”. Le puede interesar: Petro se reunió en Palacio con la bancada del Pacto Histórico y reiteró su salida del Gobierno: detalles del encuentro

Habló el “muerto”

El periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, habló con el supuesto “muerto” y resulta que está vivo. Dijo que se llama Francisco Vargas y que “Esa noticia es totalmente falsa. Yo serví como jurado el 21 de junio de el presente año y tengo mis certificados de ese día y sigo muy vivo gracias a Dios”.

La respuesta de la Registraduría

Como Ocampo publicó el mensaje en su cuenta de X, la cuenta oficial de la Registraduría le respondió en público. “No es cierto que una persona fallecida haya sido jurado de votación en Estados Unidos. La cédula 13.542.717 corresponde a Francisco Leonidas Vargas Corredor. Prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación 4 de Charlotte, Atlanta”. Coincide con el nombre de la persona que contactó el periodista, Francisco Vargas. El ente electoral explicó las actas confusas por las que el congresista está reclamando un supuesto fraude. Cabe aclarar que, al momento de la publicación de esta nota, la información falsa sigue en la cuenta de Ocampo, pese a la respuesta de la Registraduría.

“La confusión se originó porque en el formulario E-14 de delegados (cónsul/embajador), el jurado omitió un dígito en su número de identificación”. Es decir, en una de las tres actas que tienen que firmar los jurados, este omitió uno de los números de su cédula, y se ve 1.354.277. De ahí habría salido la especulación de Ocampo.

Pero, como expuso la Registraduría y como cualquier ciudadano puede verificar en su página web, “las tres actas electorales (delegados, transmisión y claveros) están digitalizadas y disponibles para consulta en la página web de la Registraduría. Al revisarlas y compararlas con la resolución de designación de jurados, se confirma cuál es el número de identificación correcto del jurado”. En el siguiente documento puede verificarse la información del Jurado 4: mientras en la primera acta (concretamente en la página 2) figura con la cédula incompleta, en la segunda acta (concretamente en la página 4), que es la de transmisión, está la cédula con todos los números. Ocampo solo publicó la primera.

https://drive.google.com/file/d/1oyGFtiSKLMYW-OGcAwQTfi8kBYMYg7nF/view?usp=sharing

La narrativa de fraude de Petro con el exterior

Abelardo de la Espriella ganó por 177 mil votos en el exterior, una diferencia clave para su triunfo por 250 mil votos ante Iván Cepeda. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que no hubo reclamaciones con respecto a esas votaciones por fuera del país. Sin embargo, con el plazo ya vencido, el presidente Gustavo Petro ha promovido una narrativa de que hubo fraude en el exterior. Algunos, como el congresista Ocampo, lo han seguido.

“Que hagamos público los informes de los 70.000 testigos digitales que tuvimos en las elecciones, es nuestro derecho, la verdad judicial de estos hechos saldrá en Colombia y en los EE. UU., porque fue en los EE. UU. dónde se cometieron los delitos y por el principio de territorialidad hay también que iniciar denuncias allí”, dijo Petro este 8 de julio, entre muchos otros trinos sin sustento.

Por ejemplo, ha denunciado, sin pruebas, que hubo “mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en EE. UU. y España, lo cual es ilegal y de electores llevados para el mundial de futbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan (...) Por eso mi hijo se encontró que a su nombre ya habían votado”. Casos como el de Ocampo dejan ver que ciertas cosas dichas por el presidente y algunos de quienes lo apoyan pueden verificarse y desmentirse con un par de clicks.

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