Petro se reunió en Palacio con la bancada del Pacto Histórico y reiteró su salida del Gobierno: detalles del encuentro

Mientras buena parte del país seguía el partido de Colombia contra Suiza, en el Mundial, el presidente Gustavo Petro encabezó una reunión privada en la Casa de Nariño con los congresistas del Pacto Histórico elegidos para el próximo periodo legislativo. El encuentro, que inició a las dos de la tarde, se prolongó por más de una hora y contó con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti; el jefe de despacho, Raúl Moreno; el excandidato presidencial Iván Cepeda, y otros integrantes del Gobierno. Durante la cita, según asistentes consultados por Semana, fue presentado un ingeniero especializado en análisis de datos, quien expuso información que, de acuerdo con los participantes, apuntaría a presuntas anomalías tecnológicas en algunas mesas de votación instaladas en Estados Unidos durante las elecciones del pasado 21 de junio. Lea también: Estos son los 90 escándalos de Gustavo Petro durante su Gobierno La identidad del experto no fue revelada, argumentando razones de seguridad. El representante Gabriel Becerra aseguró al término de la reunión que el mandatario expresó inquietudes sobre el funcionamiento del sistema de escrutinios y del software utilizado para el conteo de votos. Según el congresista, el material presentado haría parte de las pruebas que respaldarán acciones jurídicas ante el Consejo de Estado.

Reunión en Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico. Foto: Presidencia

De acuerdo con versiones conocidas tras el encuentro, Petro también pidió a la bancada mantener una posición unificada frente a este tema y respaldar las denuncias sobre lo que considera irregularidades en el proceso electoral. Además de los recursos ante el Consejo de Estado, se planteó la posibilidad de acudir a otras instancias judiciales, como la Fiscalía e incluso autoridades de Estados Unidos. Vea: Lo del tal fraude es un montaje: el archivo que mostró Petro es una copia que no afecta las elecciones Fuentes presentes en la reunión señalaron a los medios que el presidente reiteró que cumplirá con la entrega del poder el 7 de agosto de 2026. No obstante, insistió en diferenciar entre la legalidad y la legitimidad de la elección de Abelardo De La Espriella, al sostener que, aunque asumiría la Presidencia conforme al calendario institucional, persisten cuestionamientos sobre la validez de los resultados que deberán resolverse por la vía judicial. Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal afirmó que la reunión también sirvió para ratificar el respaldo del Pacto Histórico a las reformas impulsadas por el Gobierno y definir una estrategia política de cara al nuevo periodo legislativo. La congresista hizo un llamado a la movilización ciudadana para el próximo 20 de julio y aseguró que la colectividad buscará defender las reformas sociales y las garantías democráticas frente a la oposición. No se pierda: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral

Petro y su narrativa de fraude sin pruebas

Hay que recordar que el presidente Petro también ha llevado a cabo una narrativa de supuesto fraude electoral, tanto en primera vuelta como en segunda, así como también ya elegido Abelardo De la Espriella como mandatario a partir del 7 de agosto próximo. El jefe de Estado viene pavimentando esa narrativa desde hace meses; incluso, pidiendo acceso al código fuente, la arquitectura de ese sistema. El jefe de Estado ha dicho que el software para contar los votos fue modificado. En entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Hernán Penagos dijo que entregar acceso al código fuente es como “entregar la clave de la bóveda del Banco de la República”. No se pierda: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral Ahora bien, Petro dijo que el martes 26 de mayo se había modificado el software electoral. La Registraduría dijo que eso no solo no ocurrió, sino que ese día se dejó a disposición de los auditores de los partidos la carpeta denominada “Básicos auditores presidente 2026” y el archivo de la División Política Electoral (DIVIPOLE). Este contiene información de las mesas por cada puesto de votación en Colombia y en el exterior. La entidad dijo que la fecha y hora que se puede ver en los archivos corresponde al momento en el que se dispuso la información para los auditores, no que se haya modificado nada. Por el contrario, “certifica la disposición de la información a los auditores”. Lea también: Registraduría informa que escrutinio y preconteo de la primera vuelta coincide un 99,94%, pese a los reclamos de Petro

Petro también habló de supuesto fraude en las legislativas

Gustavo Petro, en la pasada campaña al Congreso y presidencial, mantuvo una desinformación en torno a la contienda democrática, pues cada cierto tiempo escribía sobre un supuesto fraude electoral que se llevaba a cabo en el país. La Registraduría respondió, uno a uno, los comentarios del presidente Gustavo Petro en los que denunció un supuesto fraude, sin pruebas, en el censo electoral, el potencial de votantes, el número de mesas de votación y la modificación del software. Vale recordar que los jueces de la República confirmaron que el escrutinio coincidió en un 99.94 % con los resultados del preconteo. En cuanto a que el censo electoral oficial se cerró dos meses antes de las elecciones, el 31 de marzo, el ente electoral dijo que este realmente cerró el 30 de abril. Y que este fue socializado con las agrupaciones políticas ese mismo día en la mesa técnica llamada “Cómo vamos”. A su vez, el censo fue informado a la ciudadanía en general a través de los canales de comunicación oficiales. La Registraduría también dijo que el 22 de mayo entregó a las campañas políticas la aplicación de consulta, uno a uno del censo electoral, donde las agrupaciones pueden identificar el puesto de votación de cualquier ciudadano. Lea también: Elecciones 2026: Centro Carter pidió respetar resultados y elogió sistema electoral Petro dijo que aumentó en 885 mil cédulas, misma cifra que dio Iván Cepeda en su discurso del día de elecciones cuando perdió contra De la Espriella. Luego se echó para atrás. La Registraduría dijo, en cuanto a ese potencial de votantes en cada mesa de votación, que este fue publicado el pasado 4 de mayo, y que ese día fue entregado a las organizaciones políticas. A su vez, la entidad aseguró que cada mesa de votación corresponde a 360 ciudadanos en cabeceras municipales y corregimientos, mientras en los puestos censo —como Corferias en Bogotá—, pueden ser 500, 800 y hasta 1.200 ciudadanos. Por ende, se explica que es entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes, cosa con la que Petro denunció una irregularidad. La Registraduría reiteró que todas esas mesas fueron verificadas, revisadas y consolidadas, una a una, por jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional. Lea también: Elecciones 2026: Centro Carter pidió respetar resultados y elogió sistema electoral En las 5.300 mesas que mencionó Petro hubo “altas votaciones” de las diferentes campañas políticas. Con respecto al número de mesas de votación, Petro dijo que había casi 1.500 mesas adicionales sin escrutar. Lo que dijo la Registraduría es que las 120.527 mesas que dice Petro son solo en el territorio colombiano, mientras que otras 1.489 son en el exterior, dos son en el Capitolio Nacional y dos fueron puestas por orden judicial.

¿Qué consecuencias podría tener una demanda sobre los resultados de las elecciones en Colombia? Las acciones judiciales pueden derivar en la revisión del proceso electoral, la validación de los resultados o la adopción de decisiones por parte de los jueces. El alcance de cualquier medida dependerá de las pruebas, el proceso judicial y los fallos de las autoridades competentes.

¿Qué consecuencias podría tener una demanda sobre los resultados de las elecciones en Colombia? Las acciones judiciales pueden derivar en la revisión del proceso electoral, la validación de los resultados o la adopción de decisiones por parte de los jueces. El alcance de cualquier medida dependerá de las pruebas, el proceso judicial y los fallos de las autoridades competentes.

¿Qué consecuencias podría tener una demanda sobre los resultados de las elecciones en Colombia? Las acciones judiciales pueden derivar en la revisión del proceso electoral, la validación de los resultados o la adopción de decisiones por parte de los jueces. El alcance de cualquier medida dependerá de las pruebas, el proceso judicial y los fallos de las autoridades competentes.