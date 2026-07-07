Petro se reunió en Palacio con la bancada del Pacto Histórico y reiteró su salida del Gobierno: detalles del encuentro

Mientras buena parte del país seguía el partido de Colombia contra Suiza, en el Mundial, el presidente Gustavo Petro encabezó una reunión privada en la Casa de Nariño con los congresistas del Pacto Histórico elegidos para el próximo periodo legislativo.
El encuentro, que inició a las dos de la tarde, se prolongó por más de una hora y contó con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti; el jefe de despacho, Raúl Moreno; el excandidato presidencial Iván Cepeda, y otros integrantes del Gobierno.
Durante la cita, según asistentes consultados por Semana, fue presentado un ingeniero especializado en análisis de datos, quien expuso información que, de acuerdo con los participantes, apuntaría a presuntas anomalías tecnológicas en algunas mesas de votación instaladas en Estados Unidos durante las elecciones del pasado 21 de junio.
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La identidad del experto no fue revelada, argumentando razones de seguridad.
El representante Gabriel Becerra aseguró al término de la reunión que el mandatario expresó inquietudes sobre el funcionamiento del sistema de escrutinios y del software utilizado para el conteo de votos.
Según el congresista, el material presentado haría parte de las pruebas que respaldarán acciones jurídicas ante el Consejo de Estado.