Lina Cuartas, una de las funcionarias más cercanas a Rendón, renunció a la Gobernación de Antioquia

Lina Cuartas presentó su renuncia como jefa de la Oficina Privada de la Gobernación de Antioquia, cargo que ocupó hasta este lunes 14 de septiembre. Su salida ya fue aceptada mediante decreto firmado por el gobernador Andrés Julián Rendón.
Cuartas fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario durante su administración. Antes de llegar a la Oficina Privada se desempeñó como secretaria de Asuntos Institucionales y, durante una ausencia de Rendón a finales de 2025, asumió temporalmente como gobernadora encargada.
Desde la Oficina Privada tuvo participación en asuntos estratégicos de la administración departamental y acompañó de cerca parte de la agenda del gobernador.
Entérese: Se mueven los gabinetes de Medellín y Antioquia: ¿Estrategia? ¿Cuentas de cobro?