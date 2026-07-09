Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Golpe a una banda de Medellín: rescatan a dos secuestrados y capturan a tres señalados delincuentes

Los capturados deberán responder por los delitos de secuestro y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

  • Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor con 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo. FOTO Policía Metropolitana.
    Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor con 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo. FOTO Policía Metropolitana.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Dos hombres que permanecían retenidos contra su voluntad fueron rescatados por la Policía Metropolitana durante un operativo realizado en el barrio Robledo Palenque, en el occidente de Medellín.

En el procedimiento también fueron capturados en flagrancia tres hombres, de 24, 26 y 28 años, señalados de integrar el grupo delincuencial organizado Robledo.

La intervención se inició luego de que la central de radio de la Policía alertara a las patrullas sobre el ingreso forzado de una persona a una vivienda del sector. Con esta información, los uniformados desplegaron un operativo para ubicar el inmueble y verificar lo que ocurría.

Lea más: Medellín era el “escampadero” de 26 prófugos internacionales: así cayeron

Al llegar al lugar, los policías sorprendieron a los presuntos responsables, quienes intentaron escapar por los techos de las viviendas vecinas. Sin embargo, fueron interceptados pocos metros después y capturados, mientras que las dos víctimas fueron liberadas sanas y salvas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hoy capturados habrían llegado horas antes hasta una vivienda del barrio Aures, donde, presuntamente, intimidaron con armas de fuego a dos hombres para despojarlos de sus pertenencias.

Posteriormente, los trasladaron hasta una casa en Robledo Palenque, donde los mantuvieron secuestrados.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor con 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo.

”En lo que va de este año, ya hemos incautado más de 450 armas de fuego, que han sido medios eficaces para cometer conductas delictivas, y también llevamos más de 9.000 capturados en situación de flagrancia en el área metropolitana”, dijo el Brigadier General Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Entérese: Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026

Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que investiga si estos elementos tendrían relación con otros hechos delictivos ocurridos en el Valle de Aburrá.

Los tres capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Deberán responder por los delitos de secuestro y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fueron rescatadas las dos personas secuestradas en Robledo Palenque?
Las víctimas fueron rescatadas gracias a un operativo de reacción inmediata de la Policía Nacional. La intervención comenzó tras una alerta sobre el ingreso forzado de una persona a una vivienda en Robledo Palenque, lo que permitió ubicar el inmueble, capturar a los presuntos responsables y liberar a los dos hombres que permanecían retenidos.
¿Dónde habrían secuestrado a las víctimas antes de llevarlas a Robledo Palenque?
Según las investigaciones preliminares, los dos hombres fueron abordados en una vivienda del barrio Aures. Allí, presuntamente, fueron intimidados con armas de fuego, despojados de sus pertenencias y posteriormente trasladados hasta una casa en Robledo Palenque, donde permanecían privados de la libertad.
¿Qué elementos encontraron las autoridades durante el operativo
La Policía incautó un arma de fuego, un proveedor con 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo. Estos elementos quedaron en poder de la Fiscalía para determinar si están relacionados con otros delitos cometidos en el Valle de Aburrá.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos