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Rescataron a esposa de exalcalde de Simití tras secuestro: la dejaron abandonada cerca del río Magdalena

Marlene Cuartas fue secuestrada en una finca por varios hombres que se la llevaron en una camioneta. Luego fue encontrada a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

  • Ejército encontró a esposa de exalcalde de Simití tras horas de búsqueda, quien había sido secuestrada. FOTO: Ejército Nacional
    Ejército encontró a esposa de exalcalde de Simití tras horas de búsqueda, quien había sido secuestrada. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
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hace 51 minutos
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El Ejército Nacional rescató a Marlene Cuartas, la viuda del exalcalde de Simití, Bolívar, Jesús Alberto Ramírez Carmona. La mujer había sido secuestrada en la madrugada del lunes 14 de septiembre en una finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, en el sur de Bolívar. Los delincuentes se la llevaron en una Toyota Fortuner de color blanco, de propiedad de la mujer.

Sin embargo, una operación de control territorial permitió que tropas del Batallón de Selva N.° 48 de la Brigada 19 lograran hallarla sobre las 6:00 de la tarde, cuando los raptores la dejaron abandonada a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

Lea también: Fiscalía le puso “mute” a las videollamadas extorsivas de “Negro Ober” desde la cárcel

El hallazgo se produjo exactamente en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Hasta allí llegaron los soldados que iniciaron las operaciones desde la madrugada para dar con el paradero de Cuartas, desplegando un plan candado que consistió en cerrar vías y restringir movimientos mediante una unidad cerrada.

Rescataron a esposa de exalcalde de Simití tras secuestro: la dejaron abandonada cerca del río Magdalena

“Este importante resultado fue posible gracias a la rápida reacción de nuestras tropas, que desplegaron un plan candado, cierres viales y el apoyo de unidades blindadas. La oportuna colaboración de la población civil fue determinante para cercar a los captores, quienes la abandonaron a orillas de un brazo del río Magdalena”, se lee en una publicación del Ejército Nacional.

La exgestora social quedó bajo protección de las autoridades, que adelantan las respectivas verificaciones para determinar si presenta signos de maltrato.

Si bien ningún grupo ha asumido públicamente la responsabilidad del secuestro, en el departamento de Bolívar operan estructuras del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

“Desde el Ejército Nacional reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de mantener el despliegue de capacidades en el sur de Bolívar para proteger la vida y la tranquilidad de los colombianos”, concluyen en el post.

Jesús Alberto Ramírez fue alcalde de Simití durante el periodo 2016-2019. Debido a quebrantos de salud, falleció el 30 de noviembre de 2023.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo fue secuestrada Marlene Cuartas, viuda del exalcalde de Simití?
Marlene Cuartas fue secuestrada en la madrugada del lunes 14 de septiembre de 2026, cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, en el sur de Bolívar.
¿Dónde encontraron a Marlene Cuartas después del secuestro?
Marlene Cuartas fue encontrada en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, Bolívar, a orillas de uno de los brazos del río Magdalena. Los captores la dejaron abandonada en ese lugar.
¿A qué hora fue rescatada Marlene Cuartas por el Ejército?
Marlene Cuartas fue hallada alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes 14 de septiembre, después de que las tropas desplegaran operaciones desde la madrugada para localizarla.
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