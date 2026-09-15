Así fue el rescate de 8 secuestrados del ELN en Norte de Santander

Ocho personas que estaban secuestradas por el ELN fueron rescatadas, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en la mañana de este martes. Se encontraban en zona rural de Convención, Norte de Santander. Por ahora, no es claro cuánto tiempo llevaban retenidas contra su voluntad.
La operación fue conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía. Según dijo el presidente, hombres del GAULA fueron “insertados” en el punto objetivo y ejecutaron una acción “rápida y contundente” para que se diera el rescate.
En su anuncio, el primer mandatario envió un mensaje de advertencia al ELN, como viene haciendo en diferentes pronunciamientos.
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“Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, dijo.
En las imágenes que compartió se ve a las víctimas bajándose de un helicóptero, con chalecos antibalas del GAULA.