Caminantes encontraron restos óseos en zona despoblada de Envigado

Un grupo de caminantes que se encontraban haciendo senderismo por las Cuevas del Higuerón, en Envigado, vieron un cuerpo en estado cadavérico. Esto les generó tanto susto que lo primero que hicieron fue buscar una zona donde pudieran comunicarse con las autoridades para que fueran a la zona a ver este hallazgo.
El cadáver fue avistado en la mañana del pasado domingo a la altura de la vereda El Vallano, de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron todas las labores judiciales a estos restos, para luego trasladarlos a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín.