Se viene el Reto Orgullo Paisa: 500 ciclistas recorrerán seis municipios este domingo; atención a los cierres viales

Varios municipios del Sur del Valle de Aburrá, con Sabaneta como epicentro, y la puerta de entrada al Suroeste, como es conocido Amagá, se alistan para recibir una gran fiesta del ciclismo con motivo del Reto Orgullo Paisa, certamen que este domingo llega a su segunda edición con la presencia de 500 participantes.

En el ciclopaseo, de 70 kilómetros de recorrido, los deportistas aficionados tendrán como equiperos a los corredores profesionales de la escuadra Orgullo Paisa, la más antigua de Colombia, con 33 años de historia.

La caravana partirá de la Unidad Deportiva Zona Sur de Sabaneta, pasará por Envigado, Itagüí, La Estrella y Caldas, llegará hasta Amagá y posteriormente emprenderá el regreso a Sabaneta.

Cabe recordar que la primera edición de este evento, que a la vez busca incentivar la práctica del ciclismo en los distintos municipios del departamento, se realizó el año pasado con la ruta Bello, Barbosa, Porce y Girardota.

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Para Jesús Piedrahíta, gerente administrativo del Orgullo Paisa, el Reto representa una oportunidad para estrechar los vínculos entre la escuadra antioqueña y los aficionados que disfrutan del ciclismo de manera recreativa. La intención, explicó, es que los pedalistas puedan compartir carretera con los corredores del equipo y vivir una experiencia diferente alrededor de la bicicleta.

Pero la jornada tendrá además un componente social. Una parte de los recursos recaudados será destinada a apoyar a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, mientras que también se contempla la entrega de implementación a un club de ciclismo de Amagá.

Ante ello, Piedrahíta recalcó que el propósito del Reto trasciende lo deportivo y que se trata de una actividad de carácter social, más allá de cualquier intención lucrativa.

“El objetivo principal es acercar el equipo con la afición del ciclismo recreativo, generar visibilidad y registro de marca de los patrocinadores y aliados, y destinar algunos recursos para ayudar a las víctimas del terremoto y a los jóvenes ciclistas de Amagá”, explicó el dirigente.

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