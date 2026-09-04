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Video | Gilinski se reúne con Delcy Rodríguez tras entrar al negocio petrolero en Venezuela

Jaime Gilinski, se dirigió a la mandataria para destacar la apuesta de largo plazo de GeoPark tras el acuerdo alcanzado con Pdvsa.

  • El empresario Jaime Gilinski se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO: Tomada de X @dataiFX
    El empresario Jaime Gilinski se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO: Tomada de X @dataiFX
Diario La República
hace 2 horas
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivó a los empresarios colombianos a invertir en su país y destacó las oportunidades que se abren con la recuperación de la industria petrolera.

En este contexto, el presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark, Jaime Gilinski, se dirigió a la mandataria para destacar la apuesta de largo plazo del conglomerado tras el acuerdo alcanzado con Pdvsa para desarrollar durante 25 años el campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Quiero dar la bienvenida al señor Jaime y al Grupo Gilinski a Venezuela. Es un grupo de Colombia de gran peso económico y me alegra mucho que este acuerdo y otras inversiones que el grupo está haciendo en el país se sumen para abonar a la buena cooperación entre países hermanos como Venezuela y Colombia”, dijo la mandataria venezolana.

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Gilinski señaló que el Grupo Gilinski lleva a Venezuela su experiencia en sectores como banca, alimentos e infraestructura, bajo una estrategia de inversión pensada para varias décadas. En el caso de GeoPark, destacó sus más de 20 años de operación en Colombia y su presencia en Argentina como respaldo de la capacidad técnica y financiera para asumir el proyecto.

El empresario aseguró que GeoPark aportará el capital necesario para el desarrollo del campo y buscará elevar su factor de recobro. Afirmó que el proyecto deberá traducirse en empleo, progreso y bienestar para las comunidades de la zona, además de contribuir a la recuperación de la industria petrolera venezolana.

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“No llegamos como observadores cautelosos, sino como socios dispuestos a poner nuestro capital, experiencia y nombre al servicio de un proyecto que genere valor compartido para Venezuela, Pdvsa y GeoPark”, afirmó Gilinski.

El acuerdo representa una apuesta para que el campo Bare se convierta en un ejemplo de cómo la inversión privada y el interés nacional pueden avanzar conjuntamente.

Grandes petroleras vuelven a poner sus fichas en Venezuela con nuevos proyectos

Y es que las grandes compañías energéticas están volviendo a mirar hacia Venezuela. Chevron y Eni firmaron nuevos acuerdos para ampliar sus proyectos petroleros en el país, mientras otras empresas como Primavera y Aspect también cerraron pactos este miércoles.

A ellas se suma GE Vernova, que participará en la recuperación de la deteriorada red eléctrica venezolana. El objetivo detrás de estos acuerdos es claro: volver a producir más petróleo. Venezuela bombea actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, según Reuters, muy lejos de los cerca de 3 millones que llegó a producir a finales de la década de 1990.

La falta de inversión, los problemas de gestión y las sanciones de Estados Unidos golpearon durante años a una industria que, pese a todo, sigue teniendo algunas de las mayores reservas de crudo del mundo.

Chevron protagonizó el mayor anuncio de la jornada. La petrolera estadounidense planea invertir US$7.000 millones durante los próximos cinco años para más que duplicar su producción de crudo en Venezuela.

La compañía obtuvo los derechos para desarrollar Carabobo 1 y Carabobo-2-South-A, dos grandes campos ubicados en la Faja del Orinoco y próximos a Petroindependencia, una empresa conjunta en la que Chevron tiene una participación de 49%.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué acuerdo alcanzó GeoPark con Pdvsa por el campo Bare?
GeoPark alcanzó un acuerdo con Pdvsa para desarrollar durante 25 años el campo Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Venezuela.
¿Dónde está ubicado el campo Bare que desarrollará GeoPark?
El campo Bare está ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales zonas petroleras de Venezuela.
¿Cuánto tiempo durará el proyecto de GeoPark en el campo Bare?
El acuerdo contempla un periodo de 25 años para el desarrollo del campo Bare junto con Pdvsa.
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