“Podíamos haber dado mucho más”: Richard Ríos tras el amistoso entre Colombia y México

Ante un M&T Bank Stadium repleto en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la selección Colombia tuvo su primera salida posmundial 2026 ante México, uno de los anfitriones de ese torneo y que realizó una buena copa del mundo. El duelo entre criollos y manitos no pasó del empate 1-1, el gol colombiano lo marcó Luis Javier Suárez, que recibió una magnífica asistencia de Richard Ríos. A propósito de este partido, el hombre del pase gol habló y dijo que le faltó a la tricolor. “No nos sentimos felices por lo que pasó, porque sentíamos que podíamos haber dado mucho más y se queda esa sensación que es un poco incómoda porque te vas a la cama, te vas al hotel pensando que siempre se puede un poquito más”, afirmó Ríos.

El actual volante del Al-Ittihad fue uno de los más destacados por parte de Colombia en este amistoso, pues su despliegue en el carril interno derecho del mediocampo hacia adelante lo acercó un poco más al área que en otras oportunidades. Ríos generó asociaciones con Jhon Arias y Daniel Muñoz, tres habituales del proceso Néstor Lorenzo que ya se conocen a la perfección y se notó en esos relevos posicionales que servían para romper la presión mexicana. Richard también fue enfático en que, si bien es un amistoso, no perderlo ayuda para recomponer mejor el camino, pues una derrota hubiera volcado rápidamente las miradas sobre el nuevo proceso y quizá se formaría un ambiente tenso para los jugadores y cuerpo técnico. “Lo bonito es que siempre es mejor corregir sin perder. Ya tenemos una revancha contra Paraguay, que es un rival difícil, y a corregir los errores”, puntualizó Richard.

Ríos también se manifestó sobre James y Juanfer

Una de las notorias ausencias, principalmente por las figuras y todo lo que estás conllevaban, fue no ver en el terreno de juego a James Rodríguez o Juan Fernando Quintero después de 13 años donde ambos se repartían la zona creativa de la selección, donde juega el famoso diez. Esa posición no tuvo un dueño claro durante el compromiso, si bien Gustavo Puerta e incluso el mismo Richard Ríos adelantaban líneas y se ubicaban más adelante, no existió el creativo neto, algo cada vez más común en el fútbol. “Todo el mundo sabe las características que tienen los dos jugadores que se nos fueron, que son jugadores supremamente importantes y de un buen pie que tal vez nos vamos a demorar muchos años en tener alguien así. Siento que ahora llegó el momento de reorganizar y el profe (Néstor Lorenzo) tomar esas medidas que debe tener para volver a buscar un mediocentro que el equipo se acomode”, mencionó Ríos. Para esta fecha FIFA, el número 10 de la selección lo porta Jhon Arias. El chocoano, una de las máximas figuras del Palmeiras de Brasil, destacó por su compromiso y entrega en el partido y no tanto por su participación con el esférico. Arias remató una vez al pórtico, completó el 93% de sus pases (40 de 43), gambeteó a cuatro rivales durante todo el partido y contribuyó con 7 duelos defensivos exitosos. Lea también: Video | Con este golazo, Messi quedó a dos goles de alcanzar al máximo especialista en tiros libres de la historia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .