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¿Qué podría frenar la recuperación de la economía mundial? Estos son los riesgos, según Oxford Economics

Desde el conflicto en Medio Oriente hasta los nuevos aranceles de Estados Unidos, un informe identifica los principales factores que podrían afectar el crecimiento global durante el segundo semestre.

  • Las tensiones comerciales y el conflicto en Medio Oriente continúan entre las principales amenazas para la economía global. FOTO GETTY
    Las tensiones comerciales y el conflicto en Medio Oriente continúan entre las principales amenazas para la economía global. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
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La economía mundial llega al segundo semestre con mejores perspectivas de crecimiento, pero también con una lista de amenazas que podrían cambiar rápidamente ese panorama. El precio del petróleo, una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente, nuevas tensiones comerciales entre las principales potencias y posibles interrupciones en las cadenas de suministro de la inteligencia artificial figuran entre los factores que más preocupan a los analistas internacionales.

Un informe de Oxford Economics concluye que el desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán será la pieza central de ese rompecabezas, ya que tendrá efectos directos sobre la inflación, las decisiones de los bancos centrales, el comercio internacional y las inversiones...

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