¿Qué podría frenar la recuperación de la economía mundial? Estos son los riesgos, según Oxford Economics

La economía mundial llega al segundo semestre con mejores perspectivas de crecimiento, pero también con una lista de amenazas que podrían cambiar rápidamente ese panorama. El precio del petróleo, una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente, nuevas tensiones comerciales entre las principales potencias y posibles interrupciones en las cadenas de suministro de la inteligencia artificial figuran entre los factores que más preocupan a los analistas internacionales. Un informe de Oxford Economics concluye que el desenlace de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán será la pieza central de ese rompecabezas, ya que tendrá efectos directos sobre la inflación, las decisiones de los bancos centrales, el comercio internacional y las inversiones...