Gospel Park 2026: conozca las bandas del evento cristiano en la Feria de las Flores de Medellín

La comunidad cristiana de Medellín anunció que, tras realizar el respectivo proceso de selección, ya tiene listas las bandas que participarán en una nueva edición de Gospel Park 2026.

Cabe recordar que este es un evento que hará parte de la programación de la Feria de las Flores y que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de agosto en el Parque de los Deseos, desde las 2:00 p. m. La jornada será de entrada abierta para la ciudadanía. Lea también: ¡A sacar la bicicleta! Medellín abre inscripciones para pedalear la Feria de las Flores Gospel Park busca promover espacios de encuentro alrededor del arte, la cultura y la música góspel, además de dar visibilidad a nuevos talentos. La edición número 18 del evento tendrá una puesta en escena que reunirá música, danza, teatro y coros como expresión de la fe cristiana.

La programación musical contará con la participación de seis agrupaciones locales seleccionadas por medio de una convocatoria y de audiciones. En tarima estarán Rokamúsika, Souldier Original, Enroca Worship, Tehillah Rock, Juanfer Music Band y 3.20 Ministry. También estarán en el certamen la agrupación nacional Zareth y el grupo internacional Papel Maché, proveniente de España. Lea también: Feria de las Flores 2026: ya está abierta la convocatoria para elegir al rey infantil de la trova Según la organización, las agrupaciones participantes fueron evaluadas teniendo en cuenta aspectos como las letras de sus canciones, trayectoria y presencia en redes sociales. Además, los músicos participaron en un proceso de formación donde recibieron capacitación y preparación para sus presentaciones en el evento.

Los organizadores de Gospel Park recordaron que la iniciativa nació hace 20 años atrás como un escenario para impulsar artistas cristianos de diferentes géneros y expresiones culturales. Los organizadores invitaron a asistentes locales y visitantes a participar en familia, disfrutar de la programación musical y compartir en el Parque de los Deseos. Bloque de preguntas y respuestas