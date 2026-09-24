Por una cuota alimentaria: riña dejó un muerto y una mujer capturada en el nororiente de Medellín

Un hombre fue a llevarle el dinero correspondiente a la cuota alimentaria a su hijo en el barrio Villa del Socorro, comuna 2 (Santa Cruz), de Medellín, y esta situación dio inicio a un altercado entre esta persona y su expareja, en el que participaron ambas familias. La discusión llegó a tal grado que terminó con el hermano del hombre muerto y la mamá de la mujer capturada.
La pelea se presentó a las 9:43 de la noche del pasado martes en la calle 103A con la carrera 47, en este barrio del nororiente de la ciudad, entre dos familias que residían en la misma cuadra. Cuando el hombre fue a llevarle el dinero a su expareja, comenzaron los reproches por cuotas adeudadas y otros conflictos que se presentaron durante la relación.