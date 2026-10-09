Video | Robert Lewandowski se animó a lanzar en la MLB antes del juego entre White Sox y Guardians

Robert Lewandowski es la gran figura de 2026 en la ciudad de Chicago, Illinois. Su arribo al fútbol estadounidense para ser la carta goleadora de los Chicago Fire, club donde también jugó Bastian Schweinsteiger, lo catalogó como una celebridad de la “Ciudad de los Vientos”. Por esta razón, Lewandowski, al igual que otras figuras como Lionel Messi en Miami, se acercó a otro deporte popular en los Estados Unidos como lo es el béisbol. Una de las franquicias más populares de la MLB y que es de Chicago son los White Sox (Medias Blancas), que invitó al goleador polaco al Rate Field para que haga el pitcheo o lanzamiento de honor antes de iniciar el cuarto juego de la Serie Divisional entre los White Sox y los Cleveland Guardians. El máximo anotador de la historia en la selección de Polonia con 93 goles se montó en la lomita para tirar con su mano derecha la pelota de 108 costuras al catcher y así ser aplaudido por todo el público.

Hay que recordar que el aficionado más famoso que tienen los White Sox es el actual Papa de la Iglesia Católica: León XIV. Durante su época como habitante de Chicago, Robert Francis Prevost (nombre de pila del santo padre) se le vio en varias ocasiones disfrutando en la tribuna del Rate Field. Con 7 goles y 3 asistencias en 16 juegos con la camiseta escarlata de los Fire, “Lewi” apunta con todo para conseguir el título de la MLS (Major League Soccer). Lastimosamente, ese buen nivel que mostró hasta ahora en los terrenos del país americano y la buena suerte que lo ha acompañado no se la pudo transmitir a los White Sox, quienes tenían todo para sellar su paso a la siguiente ronda donde pelearía el campeonato, pero terminaron perdiendo contra los Guardianes 9-4 y forzando un quinto juego en condición de visitante al empatar 2-2 en la serie.

Así fue el cuarto juego entre White Sox y Guardians

Con un José Ramírez inspirado, los Guardianes de Cleveland vencieron 9x5 a los Medias Blancas de Chicago para empatar la serie 2-2 y forzar un quinto y decisivo partido en los playoffs de la serie divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas. El dominicano Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio y añadió un sencillo impulsor en el sexto, en el que Cleveland castigó al pitcheo rival para conseguir su segunda victoria consecutiva en Chicago, después de perder los dos primeros encuentros. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los Guardianes evitaron que los Medias Blancas celebraran en casa una clasificación en playoffs por primera vez desde 1906. El quinto partido se disputará el sábado 10 de octubre en Cleveland. Lea también: Video | Un aficionado arruinó un jonrón y terminó arrestado y expulsado de por vida de los estadios de béisbol Bloque de preguntas y respuestas