Robert Lewandowski es la gran figura de 2026 en la ciudad de Chicago, Illinois. Su arribo al fútbol estadounidense para ser la carta goleadora de los Chicago Fire, club donde también jugó Bastian Schweinsteiger, lo catalogó como una celebridad de la “Ciudad de los Vientos”. Por esta razón, Lewandowski, al igual que otras figuras como Lionel Messi en Miami, se acercó a otro deporte popular en los Estados Unidos como lo es el béisbol.
Una de las franquicias más populares de la MLB y que es de Chicago son los White Sox (Medias Blancas), que invitó al goleador polaco al Rate Field para que haga el pitcheo o lanzamiento de honor antes de iniciar el cuarto juego de la Serie Divisional entre los White Sox y los Cleveland Guardians. El máximo anotador de la historia en la selección de Polonia con 93 goles se montó en la lomita para tirar con su mano derecha la pelota de 108 costuras al catcher y así ser aplaudido por todo el público.