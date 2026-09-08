¿No aprendieron la lección? Roban cuatro obras de arte de otro museo francés

Las autoridades francesas se lanzaron este martes, 8 de septiembre, a la búsqueda de dos ladrones que irrumpieron de madrugada en un museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir, llevándose dos cuadros y abandonando otros dos en su huida.
El robo en este museo municipal de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, es el último de una serie de hurtos similares en Francia, incluido el de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares en el Louvre de París.
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El robo tuvo lugar poco antes de seis de la mañana y duró menos de cinco minutos. Este museo municipal está instalado en una villa situada en la parte alta de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, donde el pintor impresionista Auguste Renoir (1841-1919) vivió los últimos años de su vida.