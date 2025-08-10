x

Rodrigo Contreras, tricampeón consecutivo de la Vuelta a Colombia

El cundinamarqués luchó hasta los kilómetros finales de la exigente prueba para agrandar su reinado luego de la batalla que tuvo con corredores como Diego Camargo y Yeison Reyes, quienes completaron el podio.

  • Rodrigo Contreras sigue impresionando con su nivel en la Vuelta a Colombia. Esta vez impuso experiencia y calidad más allá de la fuerte rivalidad con los demás deportistas. FOTO CORTESÍA NU COLOMBIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien de niño ayudaba a sus padres en su natal Villapinzón, Cundinamarca, a cultivar papa y arrear ganado, es tricampeón de la Vuelta a Colombia de ciclismo.

Su tercera conquista, de manera consecutiva, la selló este domingo en Bogotá, donde terminó la edición 75 de la tradicional carrera del país y quizá una de las más duras en los últimos años.

Lea: Diego Camargo ganó la novena etapa y Rodrigo Contreras está a 137 km de ser tricampeón de la Vuelta a Colombia

Apretando dientes, sufriendo en la alta montaña, pero descendiendo el Alto del Patios con nervios de acero, supo defender su corona ante el acecho y combativo Diego Camargo (Team Medellín), subcampeón por segundo año seguido y vencedor de la montaña. La etapa final fue para Édgar Pinzón (GW Erco Shimano), escoltado por Yesid Pira (Hino-One), Contreras y Camargo.

Rodrigo, con fuerza y velocidad, así como inteligencia para regularse en los momentos críticos, sobre todo en la alta montaña, y arropado por un puñado de talentosos de su equipo NU Colombia, siguió dándole brillo a su gran palmarés.

Años atrás varios especialistas, entre ellos Gabriel Jaime Vélez, técnico del Team Sistecrédito y el cual es considerado la nueva cantera de talentos del ciclismo nacional, expresaban que algo tenía que tener Contreras para integrar dos veces, tras regresar a Colombia, el lote principal de este deporte en el mundo.

Le puede interesar: Alejandro Osorio venció en la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025

Primero, entre 2015 y 2016 representó a la escuadra Quick Step. No le fue bien en ese equipo de velocistas, y el especialista en contrarreloj hizo tránsito en el país para luego representar al Astana entre 2019 y 2021.

“Es un chico disciplinado, juicioso, que escucha, que tiene ambición que no se rinde”, dijo en su momento Raúl Mesa, el experimentado orientador que siempre le tendió la mano en territorio nacional y con quien volvió a levantar, representando al NU, el galardón del giro criollo. Fue la corona 17 de Mesa, como director técnico, en Vuelta a Colombia.

En territorio nacional, Contreras, tras superar en la general a un batallador Diego Andrés Camargo (Team Medellín), subcampeón como en 2014 esta vez por 53 segundos, y a Yeison Reyes (Orgullo Paisa), por 2.38, ratificó que lidera la lista de corredores diferentes, o completos, pues además de imponer condiciones en el esfuerzo individual tiene la capacidad para desempeñarse también cuando la carretera se empina, es decir, en la montaña. En 2024 ya había triunfado en el Tour Colombia, con varios exponentes del World Tour, y ahora se mantiene en la cima de la prueba que se viene realizando desde 1951.

“Nunca descarto volver a Europa, pero si no se da esa oportunidad, me esforzaré para ser el mejor en el lugar en el que esté compitiendo”, lo expresó a este medio Contreras meses atrás, palabras que evidencia con imponentes pedalazos.

“Al final se descendió rápido, pero tenía en la mira mis rivales. Le doy gracias a Dios por conseguir mi tercera Vuelta a Colombia, fue fenomenal el trabajo de mis compañeros”, comentó el campeón.

Esta temporada también había ganado las clásicas de Rionegro y Anapoima y fue subcampeón panamericano de contrarreloj en Uruguay.

En la Vuelta a Colombia se montó en el liderato en la tercera fracción, la crono en Toquilla, Boyacá, y luego, con el amparo de hombres como Sergio Henao, Juan Alba, Javier Jamaica, Cristian Muñoz, Óscar Quiroz y Cristian Rico, logró defender, son sudor, la camisa amarilla de líder hasta el final en Bogotá, uniéndose a otros que lograron tres o más títulos de esta carrera de manera seguida, como Ramón Hoyos, Lucho Herrera, Libardo Niño y Óscar Sevilla. A sus 31 años se le ve fuerte para agrandar su hegemonía.

