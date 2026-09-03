Rosita Bouchot, la recordada Paty de ‘El Chavo del 8’, preocupa a sus seguidores por su salud

La actriz mexicana Rosita Bouchot, reconocida por su participación en la popular serie ‘El Chavo del 8’, preocupó a sus seguidores después de revelar que se encontraba hospitalizada y que debía someterse a una intervención quirúrgica.
La artista, cuyo nombre completo es Rosa Esther Gómez Bouchot, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con una bata hospitalaria y canalizada. Aunque no entregó detalles sobre la enfermedad o condición médica que llevó a su hospitalización, aseguró que se encontraba bien y pidió acompañamiento a sus seguidores.
“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas sus bendiciones son bienvenidas”, escribió la actriz junto a la imagen.
Posteriormente, Bouchot informó que la cirugía estaba programada para las 2:30 de la tarde y pidió a sus seguidores que la acompañaran con pensamientos positivos y oraciones.