RTVC dice que está “sin un peso”: gobierno Petro habría comprometido plata en conciertos y otros eventos

La situación financiera de RTVC encendió las alertas. El Sistema de Medios Públicos denunció que la administración anterior dejó “la olla raspada”; en concreto, señaló que hay compromisos económicos que hoy superan los recursos disponibles.
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Desde la entidad dicen que la falta de liquidez ya pone en riesgo el pago de servicios públicos y de los arrendamientos de estaciones necesarios para mantener al aire la radio y la televisión públicas. Si el problema persiste, advierten, la operación podría paralizarse en amplias zonas del país.
Según cifras compartidas en un comunicado por RTVC, con corte al 31 de agosto de 2026, la entidad había recaudado $312.263 millones de los $460.654 millones que tenía previstos como ingresos para todo el año. Es decir, había un faltante de $148.391 millones.
Al mismo tiempo, la entidad ya había comprometido $356.566 millones, $44.303 millones más de lo que efectivamente había recaudado.