RTVC dice que está “sin un peso”: gobierno Petro habría comprometido plata en conciertos y otros eventos

La situación financiera de RTVC encendió las alertas. El Sistema de Medios Públicos denunció que la administración anterior dejó “la olla raspada”; en concreto, señaló que hay compromisos económicos que hoy superan los recursos disponibles. Lea también: Creadores de Frailejón Ernesto Pérez piden a RTVC reactivar la serie y denuncian facturas sin pagar Desde la entidad dicen que la falta de liquidez ya pone en riesgo el pago de servicios públicos y de los arrendamientos de estaciones necesarios para mantener al aire la radio y la televisión públicas. Si el problema persiste, advierten, la operación podría paralizarse en amplias zonas del país. Según cifras compartidas en un comunicado por RTVC, con corte al 31 de agosto de 2026, la entidad había recaudado $312.263 millones de los $460.654 millones que tenía previstos como ingresos para todo el año. Es decir, había un faltante de $148.391 millones. Al mismo tiempo, la entidad ya había comprometido $356.566 millones, $44.303 millones más de lo que efectivamente había recaudado.

RTVC atribuye parte de esta situación a decisiones tomadas durante la administración anterior. Según explicó, “se asumieron obligaciones relacionadas con conciertos, eventos y otras actividades sin contar con recursos efectivamente recaudados o disponibles”.

Según RTVC, la eventual paralización del sistema por falta de recursos reduciría el acceso a información de interés general, silenciaría voces regionales, debilitaría la diversidad de contenidos y afectaría especialmente a las poblaciones que dependen de la señal abierta y de la radio pública. Y esto iría en detrimento de la Constitución, que protege el derecho de toda persona a informar y recibir información veraz e imparcial, y el artículo 75 exige que la gestión del espectro garantice el pluralismo.

¿Qué decidió la gerencia de RTVC?

Ante ese panorama, la actual Gerencia de RTVC priorizó el pago de nómina y la continuidad de la señal; suspendió nuevos compromisos sin financiación desembolsada; inició la depuración de las obligaciones pendientes y ordenó una revisión de la ejecución presupuestal. Cabe señalar que desde el pasado 10 de septiembre varios trabajadores de la entidad empezaron a hablar de una “masacre laboral”. La misma gerencia, a cargo de Ángela María Mora Soto, informó en un comunicado que “decidió dar por terminados anticipadamente algunos contratos de prestación de servicios, entre los cuales se encuentran contratos relacionados con actividades periodísticas, de presentación y de gestión de contenidos digitales”. Entonces anunciaron que esas decisiones eran parte del “proceso de transformación institucional” anunciado con el cambio de gobierno. Agregaron: “La administración tiene el deber de verificar permanentemente que cada contrato responda a una necesidad vigente (...). Mantener obligaciones que dejaron de corresponder al modelo operativo actual no sería responsable con los recursos públicos”. Ahora, la entidad señaló que las medidas tomadas hasta el momento no resuelven el faltante. Por eso, y como otros ministerios y entidades públicas, RTVC solicitó al Gobierno recursos adicionales; pero en su caso lo hizo puntualmente del FUTIC, el Fondo Único del Ministerio de las TIC, con el fin de transferir recursos a la entidad para la prestación del servicio. “El país debe conocer lo ocurrido: se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas”, señaló la entidad.

Los conciertos en medio de un plan de austeridad

Desde el 2024, la Procuraduría ya había cuestionado eventos musicales organizados durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la dirección de Hollman Morris. Entre esos se cuenta un concierto realizado en agosto de 2024, en la Plaza de Bolívar, con un costo superior a $2,295 millones. El Ministerio Público sostuvo que la justificación presentada por la entidad no ofrecía claridad absoluta sobre la necesidad del evento. En mayo de 2025, se había conocido el plan de otro “Concierto de la Esperanza”, finalmente realizado el 8 de junio con un presupuesto cercano a los $3.867 millones, en el que estaban anunciados grupos como Mägo de Oz y Los Prisioneros. Y dentro de esa serie de conciertos de “la Esperanza”, también aparece el último, con el que se despidió el expresidente Gustavo Petro el 1° de agosto de este año y que habría costado alrededor de $4.400 millones. Esto en medio de un “plan de austeridad” para la vigencia 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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