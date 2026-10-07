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Néstor Lorenzo destacó el crecimiento de los jóvenes y ve futuro en la Selección Colombia

La victoria 2-0 sobre Perú dejó a Néstor Lorenzo más que satisfecho por el rendimiento de los nuevos jugadores y las señales que encontró para renovar la Selección Colombia.

  • Tras el triunfo sobre Perú, Néstor Lorenzo sacó sus conclusiones de la gira amistosa. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Tras el triunfo sobre Perú, Néstor Lorenzo sacó sus conclusiones de la gira amistosa. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 5 minutos
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La Selección Colombia cerró su gira de amistosos con una victoria 2-0 sobre Perú y Néstor Lorenzo terminó satisfecho, especialmente por las conclusiones que pudo sacar durante los 15 días de trabajo con un grupo que tuvo varias caras nuevas. El técnico argentino considera que este tipo de procesos son fundamentales para preparar el relevo de una generación que ha sido protagonista en los últimos años.

“Creo que hemos dado un paso adelante”, aseguró Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador, sin embargo, prefirió poner el foco en aspectos diferentes al resultado y a la parte estrictamente táctica. Para él, lo más importante fue encontrar mejores sociedades y comprobar la respuesta de los nuevos integrantes del plantel.

“Creo que tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos ya nos plantamos en campo rival”, explicó.

El técnico reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. Colombia tuvo dificultades para generar fluidez durante algunos pasajes de la gira y, ante Perú, desperdició varias oportunidades de finalizar las jugadas.

“Me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más, sobre todo en los primeros partidos y que termináramos más la jugada. Hoy también creo que tuvimos muchas situaciones como para terminar con centro o con remate y no nos animamos, no arriesgamos ahí”, señaló.

La velocidad, una de las claves

Lorenzo también explicó por qué Colombia mejoró en algunos momentos del partido frente a Perú. La velocidad en la circulación de la pelota fue uno de los aspectos que el cuerpo técnico buscó corregir durante la semana.

“Exigimos un poquito mover la pelota más rápido porque de pronto le dábamos tiempo a reorganizarse a Perú”, contó.

Según el entrenador, Colombia tuvo buenas salidas tras recuperar el balón, pero perdió velocidad cuando llegó a las bandas y a los tres cuartos de cancha, permitiendo que el rival se replegara.

“Ahí se cierran los espacios. Hay que tener mucha coordinación y mucha técnica para entrar por ahí, y mucha movilidad también. Creo que en el segundo tiempo se mejoró eso”, explicó.

Lorenzo también fue claro al reconocer que la expulsión de un jugador peruano tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro. “Después también la expulsión, por supuesto que siempre influye jugar con uno más. Eso hay que ser sincero”, afirmó.

No quiso revelar nombres

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue el futuro de los jugadores que recibieron una oportunidad durante esta fecha FIFA. Lorenzo evitó señalar quiénes lo convencieron definitivamente y prefirió esperar el análisis completo del cuerpo técnico.

“No voy a dar nombres, no me parece justo en este momento dar nombres”, respondió.

El entrenador explicó que las conclusiones no se limitarán a lo ocurrido durante estos 15 días. El cuerpo técnico también revisará los entrenamientos y partidos, mientras hará seguimiento a lo que cada jugador consiga en sus respectivos clubes.

“Tenemos los entrenamientos grabados, los partidos, lo que hagan ellos desde aquí adelante también en sus clubes”, indicó.

Incluso los futbolistas que tuvieron menos minutos fueron observados por el cuerpo técnico. Lorenzo aseguró que algunos de ellos también mostraron condiciones para volver a ser considerados.

“La Selección es de todos”

Otro de los mensajes que dejó Lorenzo estuvo relacionado con la convivencia entre los jugadores experimentados y los jóvenes. El festejo del gol de Samuel Velásquez fue utilizado como ejemplo de la integración que busca el cuerpo técnico.

“La Selección es de todos, de los que están, de los que estuvieron y de los que van a estar”, afirmó.

Para el entrenador, esa identidad debe reflejarse tanto en las celebraciones como en los momentos difíciles. Por eso insistió en que los nuevos futbolistas deben sentirse parte de un grupo que trasciende los nombres.

“Cuando dicen que es una familia, que la familia es la familia, que lo demuestren”, manifestó.

Lorenzo reconoció que algunos jugadores esperaron durante mucho tiempo una oportunidad para llegar a la Selección y que otros tendrán que esperar nuevamente una convocatoria. Sin embargo, considera que todos deben entender que forman parte de un proceso colectivo. “La Selección está por sobre todo”, enfatizó.

La formación, una apuesta a largo plazo

Lorenzo también aprovechó una pregunta sobre el proceso de renovación de Perú para hablar de una de sus grandes preocupaciones: la formación de futbolistas desde las categorías inferiores.

El técnico colombiano consideró que el recambio peruano todavía tiene que construirse y señaló que el camino pasa por fortalecer las selecciones juveniles.

“Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia, que no podía pasar un Mundial sin que esté una Sub-15, una Sub-17, una Sub-20 de la nacional participando”, recordó.

Para Lorenzo, el trabajo formativo no ofrece resultados inmediatos, pero es indispensable para garantizar el futuro.

“Si no es en cuatro, en seis, en ocho, pero hay que empezar”, sostuvo.

Satisfecho con las nuevas caras

Más allá de los resultados obtenidos durante la fecha FIFA, Lorenzo se quedó con una conclusión que considera especialmente valiosa: Colombia tiene futbolistas capaces de incorporarse al grupo principal.

“Lo que más satisfacción nos da es saber que tenemos muchachos que van a poder entrar más fácil a un equipo que le ha ido bastante bien”, afirmó.

El técnico reconoció que la generación que llevó a Colombia hasta el Mundial dejó un estándar alto y que varios de esos futbolistas continuarán en el proceso. Sin embargo, considera que las nuevas caras tienen condiciones para competir por un lugar.

“No es fácil lo que hizo el grupo anterior y muchos de esos jugadores van a seguir, pero el que entre tiene que estar a la altura y, bueno, creo que hay material”, concluyó.

La victoria sobre Perú, entonces, dejó algo más que tres goles en la gira. Para Lorenzo, estos 15 días sirvieron para comenzar a construir una Selección con mayor profundidad de cara a lo que viene y comprobar que detrás de los habituales hay jóvenes capaces de pelear por un lugar.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué fue lo que más destacó Néstor Lorenzo del triunfo de Colombia sobre Perú?
Lorenzo valoró especialmente las mejores sociedades entre los jugadores, la capacidad para instalarse en campo rival y la evolución de los futbolistas jóvenes durante los 15 días de trabajo.
¿Qué aspectos debe mejorar la Selección Colombia según Lorenzo?
El técnico señaló que el equipo debe mover la pelota con mayor velocidad, tener más movilidad y atreverse a finalizar las jugadas con centros o remates. También reconoció que la expulsión de un jugador peruano influyó en el desarrollo del partido.
¿Qué conclusión sacó Lorenzo sobre los nuevos jugadores convocados?
Aunque evitó dar nombres, aseguró que hay futbolistas con condiciones para incorporarse al grupo principal. Destacó que existe “material” para construir el futuro de la Selección y que los jóvenes deben estar a la altura de la generación que llevó a Colombia al Mundial.
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