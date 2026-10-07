Néstor Lorenzo destacó el crecimiento de los jóvenes y ve futuro en la Selección Colombia

“Me hubiera gustado que el fútbol fluyera un poquito más, sobre todo en los primeros partidos y que termináramos más la jugada. Hoy también creo que tuvimos muchas situaciones como para terminar con centro o con remate y no nos animamos, no arriesgamos ahí”, señaló.

El técnico reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. Colombia tuvo dificultades para generar fluidez durante algunos pasajes de la gira y, ante Perú, desperdició varias oportunidades de finalizar las jugadas.

“Creo que tuvimos mejores sociedades en distintos sectores del campo. Después de los primeros 15 o 20 minutos ya nos plantamos en campo rival”, explicó.

“Creo que hemos dado un paso adelante”, aseguró Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador, sin embargo, prefirió poner el foco en aspectos diferentes al resultado y a la parte estrictamente táctica. Para él, lo más importante fue encontrar mejores sociedades y comprobar la respuesta de los nuevos integrantes del plantel.

La Selección Colombia cerró su gira de amistosos con una victoria 2-0 sobre Perú y Néstor Lorenzo terminó satisfecho, especialmente por las conclusiones que pudo sacar durante los 15 días de trabajo con un grupo que tuvo varias caras nuevas. El técnico argentino considera que este tipo de procesos son fundamentales para preparar el relevo de una generación que ha sido protagonista en los últimos años.

La velocidad, una de las claves

Lorenzo también explicó por qué Colombia mejoró en algunos momentos del partido frente a Perú. La velocidad en la circulación de la pelota fue uno de los aspectos que el cuerpo técnico buscó corregir durante la semana.

“Exigimos un poquito mover la pelota más rápido porque de pronto le dábamos tiempo a reorganizarse a Perú”, contó.

Según el entrenador, Colombia tuvo buenas salidas tras recuperar el balón, pero perdió velocidad cuando llegó a las bandas y a los tres cuartos de cancha, permitiendo que el rival se replegara.

“Ahí se cierran los espacios. Hay que tener mucha coordinación y mucha técnica para entrar por ahí, y mucha movilidad también. Creo que en el segundo tiempo se mejoró eso”, explicó.

Lorenzo también fue claro al reconocer que la expulsión de un jugador peruano tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro. “Después también la expulsión, por supuesto que siempre influye jugar con uno más. Eso hay que ser sincero”, afirmó.

No quiso revelar nombres

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue el futuro de los jugadores que recibieron una oportunidad durante esta fecha FIFA. Lorenzo evitó señalar quiénes lo convencieron definitivamente y prefirió esperar el análisis completo del cuerpo técnico.

“No voy a dar nombres, no me parece justo en este momento dar nombres”, respondió.

El entrenador explicó que las conclusiones no se limitarán a lo ocurrido durante estos 15 días. El cuerpo técnico también revisará los entrenamientos y partidos, mientras hará seguimiento a lo que cada jugador consiga en sus respectivos clubes.

“Tenemos los entrenamientos grabados, los partidos, lo que hagan ellos desde aquí adelante también en sus clubes”, indicó.

Incluso los futbolistas que tuvieron menos minutos fueron observados por el cuerpo técnico. Lorenzo aseguró que algunos de ellos también mostraron condiciones para volver a ser considerados.

“La Selección es de todos”

Otro de los mensajes que dejó Lorenzo estuvo relacionado con la convivencia entre los jugadores experimentados y los jóvenes. El festejo del gol de Samuel Velásquez fue utilizado como ejemplo de la integración que busca el cuerpo técnico.

“La Selección es de todos, de los que están, de los que estuvieron y de los que van a estar”, afirmó.

Para el entrenador, esa identidad debe reflejarse tanto en las celebraciones como en los momentos difíciles. Por eso insistió en que los nuevos futbolistas deben sentirse parte de un grupo que trasciende los nombres.

“Cuando dicen que es una familia, que la familia es la familia, que lo demuestren”, manifestó.

Lorenzo reconoció que algunos jugadores esperaron durante mucho tiempo una oportunidad para llegar a la Selección y que otros tendrán que esperar nuevamente una convocatoria. Sin embargo, considera que todos deben entender que forman parte de un proceso colectivo. “La Selección está por sobre todo”, enfatizó.

La formación, una apuesta a largo plazo

Lorenzo también aprovechó una pregunta sobre el proceso de renovación de Perú para hablar de una de sus grandes preocupaciones: la formación de futbolistas desde las categorías inferiores.

El técnico colombiano consideró que el recambio peruano todavía tiene que construirse y señaló que el camino pasa por fortalecer las selecciones juveniles.

“Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia, que no podía pasar un Mundial sin que esté una Sub-15, una Sub-17, una Sub-20 de la nacional participando”, recordó.

Para Lorenzo, el trabajo formativo no ofrece resultados inmediatos, pero es indispensable para garantizar el futuro.

“Si no es en cuatro, en seis, en ocho, pero hay que empezar”, sostuvo.