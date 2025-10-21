¡Pilas! Así quedaron las rutas integradas en el sur del Aburrá mientras dura la contingencia del Metro

La empresa Metro de Medellín brindó información sobre cómo se prestará el servicio de rutas integradas en el sur del Aburrá mientras se atiende la contingencia por la socavación en la vía férrea.

Así mismo, las Rutas 133i, 134i, 134iia, que Integran en la estación Poblado, tendrán su paradero de integración, durante la contingencia, en la Avenida Las Vegas con la calle 10, debajo de la glorieta.

De otro lado, las rutas integradas de El Poblado, que normalmente integraban en la estación Aguacatala, lo harán durante esta contingencia en la estación Industriales, desde el costado oriental y sobre la Avenida Regional.

Por su parte, las rutas de los municipios de Itagüi, Caldas, La Estrella y el corregimiento de San Antonio de Prado, que integraban en las estaciones afectadas, durante la contingencia se integrarán a la línea A en la estación Poblado, pero en el costado occidental, es decir en la Autopista Sur.

Según informó la empresa de transporte masivo, las rutas integradas de los municipios de Envigado y Sabaneta –que normalmente integran en las estaciones Itagüí, Envigado, Ayurá y Aguacatala– estarán prestando su servicio de integración en la estación Poblado, específicamente en el costado oriental sobre Avenida Regional.

Por su parte, las rutas C4-002, 136i, C3-001, C3-001A, C3-002 y C4-003, NO sufrirán modificación de su estación de integración, por lo que continuarán operando con normalidad.

Durante la mañana se ha presentado, como era de esperarse ante la magnitud del daño, congestiones y complicaciones en la prestación del servicio de integración alrededor de las estaciones afectadas que han complicado el transporte de trabajadores y estudiantes, quienes le hicieron un clamor a las autoridades de Movilidad para que atiendan mejor la problemática actual.

El Metro de Medellín informó que, con base en experiencias anteriores con daños similares, restablecer el servicio de toda la Línea A tomará aproximadamente ocho días, siempre y cuando las lluvias lo permitan.

Mientras tanto, la línea A del metro seguirá prestando servicios entre las estaciones Niquía y Poblado, en el norte del Valle de Aburrá, y entre La Estrella y la Aguacatala, en el sur.

La interrupción está entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que es donde se encontró el daño de una socavación en la vía por pérdida de material, al parecer producto de las fuertes lluvias.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, anunció que luego de una reunión en la que participaron los equipos técnicos del metro, la Alcaldía, el Área Metropolitana y EPM se acordó un plan de acción para atender la contingencia lo más pronto posible.

“Vamos a hacer una intervención que requiere el cierre parcial de uno de los carriles de la Avenida Regional para acceder con maquinaria pesada”, anunció Elejalde. Y agregó que con esto lo que se busca es rellenar la socavación. Sin embargo, informó que primero es necesario hacer una contención hacia el río, que fue el causante del hueco.

“Consideramos que esta intervención, si el clima nos acompaña y si no tenemos una activación de la socavación que la haga crecer, debería tomarnos unos 8 días, durante los cuales seguirá restringido el servicio”, agregó el gerente de la empresa Metro.