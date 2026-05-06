Santa Fe perdonó y Corinthians castigó en el descuento: empate en Libertadores

Independiente Santa Fe dejó escapar tres puntos vitales en su aspiración de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, al empatar este miércoles 1-1 frente a Corinthians en el estadio El Campín.

Cuando parecía que el triunfo se quedaba en casa, gracias a un gran gol de Hugo Rodallega tras asistencia de Jáder Obrian al minuto 59, el equipo brasileño rescató la igualdad en el tiempo de descuento (93’) con un cabezazo de Gustavo Henrique.

Le puede interesar: Hugo Rodallega da lección de respeto, pero Risueño responde sin autocrítica

“Tenemos mucha bronca porque se nos escapan estos tres puntos. Da dolor, rabia, tristeza; se siente de todo en este momento. Durante todo el partido fuimos ofensivos y buscamos hacer daño, pero el fútbol no es de merecimientos. Tal vez merecíamos un poco más y la victoria se nos va en un descuido”, expresó Rodallega al término del compromiso.

Con este resultado, el cuadro capitalino se ubica tercero del Grupo E con dos unidades. La zona es liderada por Corinthians con 10 puntos, seguido por Platense con seis, mientras que Peñarol cierra la tabla con un solo punto.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión, pues tras el pitazo final se registró una trifulca entre los jugadores de ambos planteles.

Santa Fe volverá a tener acción el próximo martes 19 de mayo ante Platense. El equipo argentino, por su parte, completará la jornada este jueves cuando reciba a Peñarol a partir de las 5:00 p.m.

Siga leyendo: Inalcanzables: El selecto club de los 24 futbolistas colombianos que superaron la barrera de los 200 goles