Santa Fe perdonó a River Plate, que rescató empate en Bogotá

Independiente Santa Fe y River Plate igualaron 0-0 este miércoles en Bogotá en partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, aplazado la semana pasada por el terremoto que sacudió a Colombia.

El equipo local fue el que estuvo más cerca del triunfo en el partido jugado en el estadio El Campín, pero no logró desequilibrar.

La serie se resolverá el próximo miércoles en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Este encuentro debió disputarse el miércoles pasado, pero fue aplazado por la Conmebol por el terremoto sufrido por Colombia el lunes 10 de agosto, que dejó más de 300 fallecidos.

Lea: Jugadores del fútbol colombiano se siguen sumando a las campañas de donación para los damnificados del terremoto

Liderado por el experimentado Hugo Rodallega, de 41 años, Santa Fe tuvo las mejores ocasiones para quedarse con el triunfo, entre ellas un par de tiros en los postes, pero le faltó contundencia.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de la llave que disputan Olimpia de Asunción y Vasco da Gama, que se define el jueves.