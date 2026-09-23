Santa Marta reporta pérdidas de $39.590 millones tras jornada de violencia

Durante las últimas horas, Santa Marta volvió a tener una imagen que similar a uno de los momentos más difíciles de la pandemia: calles con poca actividad, establecimientos cerrados y miles de personas encerradas en sus casas. El temor llevó a buena parte de la población a limitar sus movimientos, mientras comerciantes y trabajadores dejaron de desarrollar sus actividades con normalidad. Aunque la ciudad comenzó a recuperar poco a poco su actividad, la jornada ya dejó un impacto económico que empieza a ser calculado por los gremios. La Cámara de Comercio de Santa Marta estima pérdidas por $39.590 millones solamente en la ciudad, mientras que el balance para Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera supera los $42.000 millones. La afectación se concentró especialmente en sectores que dependen del movimiento diario de personas y del funcionamiento de los establecimientos.

Carlos José Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, explicó que la entidad realizó un seguimiento a través de su Unidad Analítica Económica para establecer el alcance de las pérdidas. De acuerdo con las cifras entregadas por la Cámara, más de 48.000 personas trabajan en el comercio de Santa Marta. A ellas se suman otras 26.000 vinculadas al transporte y alrededor de 25.000 que trabajan en actividades relacionadas con hotelería, restaurantes y gastrobares. Conozca: Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta En total, son más de 100.000 trabajadores vinculados a sectores que sintieron las consecuencias de una jornada marcada por cierres, restricciones y temor. Jaramillo calificó la situación como una de las más complejas que ha enfrentado la ciudad en materia de seguridad y advirtió que el impacto puede ser especialmente fuerte para quienes dependen de los ingresos diarios. Según explicó, cerca del 60% de la economía de Santa Marta corresponde a actividades informales, por lo que dejar de trabajar durante una jornada puede representar para muchas personas dejar de recibir el dinero necesario para sus hogares. “Estamos hablando de que personas necesitan del día a día para poder llevarlo a su casa”, afirmó Jaramillo. Por eso, la Cámara de Comercio pidió fortalecer las condiciones de seguridad para que los establecimientos puedan retomar sus actividades. “Necesitamos fuerza pública, necesitamos por supuesto mayor inteligencia, mayores capacidades, porque necesitamos darle garantías al sector comercio, al tejido empresarial”, manifestó.

El turismo también siente la presión

El comercio no es el único sector preocupado por las consecuencias de la jornada. El turismo también permanece bajo presión debido a la importancia que tiene para la economía de Santa Marta. La Cámara de Comercio señala que esta actividad representa cerca del 51% del producto interno bruto de la ciudad. Ahora, los empresarios siguen de cerca el comportamiento de las reservas y la llegada de visitantes, especialmente ante la proximidad de la semana de receso escolar. Los gremios buscan determinar si los hechos de violencia tendrán consecuencias que vayan más allá de las horas de restricciones y terminen afectando una temporada importante para hoteles, restaurantes y otros negocios relacionados con el turismo. Jaramillo pidió que, una vez se retomen la seguridad y el control, se pueda transmitir tranquilidad a los visitantes.

“Necesitamos que también el concierto de los medios de comunicación, del Gobierno Nacional, por supuesto, nos apoyen para luego de hacer la retoma de la seguridad y el control, pues dar un parte de tranquilidad para que nacionales y extranjeros puedan venir a Santa Marta sin ningún problema”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Así, mientras se anuncian refuerzos de la Fuerza Pública y la ciudad intenta recuperar su ritmo habitual, los comerciantes enfrentan el reto de volver a abrir sus negocios y recuperar la actividad económica perdida durante una jornada en la que Santa Marta, por varias horas, volvió a sentirse encerrada.

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