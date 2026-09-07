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Quién es Sarah Khalifa, la presentadora de televisión que fue condenada a muerte en Egipto

En redes sociales se ha hecho viral el nombre de la presentadora de televisión egipcia de 39 años debido a la sentencia que recibió en una corte de El Cairo, la cual la condenó a muerte por ahorcamiento.

  • Esta es Sarah Khalifa, la presentadora egipcia de 39 años condenada a muerte. FOTO: Tomada de @sara_khaliifa en Instagram.
    Esta es Sarah Khalifa, la presentadora egipcia de 39 años condenada a muerte. FOTO: Tomada de @sara_khaliifa en Instagram.
El Colombiano
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hace 3 minutos
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Una decisión judicial de un tribunal de Egipto le está dando la vuelta al mundo. Se trata del caso de un grupo de 12 personas que fueron condenadas a muerte por fabricar y traficar estupefacientes.

Según informaron medios de comunicación de este país, los acusados hacían parte de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Una de sus integrantes es Sarah Khalifa, reconocida presentadora de televisión egipcia.

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El nombre de la mujer se ha hecho viral debido a su reconocimiento en las esferas del entretenimiento en el Medio Oriente. Khalifa es conocida por Misión Imposible, un show que gira alrededor de temas como la delincuencia y la seguridad.

De acuerdo a los reportes del periódico estatal Al-Ahram, la presentadora y once personas más serán ahorcadas “por formar una banda criminal organizada especializada en la adquisición de materiales utilizados en la fabricación de estupefacientes, con la intención de traficarlos, y por posesión y portación de armas de fuego y municiones sin licencia”.

Sarah, de 39 años, también es empresaria. Es dueña de una clínica de cirugía estética y tiene una compañía especializada en organización de eventos.

Lo que señala ese mismo medio de comunicación es que el grupo condenado importó de diferentes países los elementos necesarios para la fabricación de varios tipos de drogas sintéticas.

En total, las autoridades egipcias incautaron más de 750 kilos de estupefacientes, encontraron dos apartamentos en los que estaban operando laboratorios y también encontraron armas de fuego y municiones.

Aunque el tribunal realizó la sentencia en agosto, esta apenas se hizo pública en septiembre. Por ahora, se conoce que Khalifa no aceptó los cargos y que su abogado apelará la decisión.

Otro periódico estatal llamado Akhbar al-Youm reveló una escena del largo juicio contra la presentadora. En septiembre de 2025, cuando un juez le preguntó sobre su presunta participación en una audiencia, Sarah aseguró que nunca había visto drogas antes de que, según su versión, la fotografiaran junto a ellas dentro de las oficinas de la autoridad antinarcóticos.

Este caso, en total, cuenta con 28 acusados. Además de los 12 condenados a muerte, nueve fueron sentenciados a cadena perpetua y otros siete terminaron absueltos de los delitos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Sarah Khalifa y por qué fue condenada a muerte en Egipto?
Sarah Khalifa es una presentadora de televisión egipcia de 39 años que fue condenada a muerte junto con otras 11 personas por su presunta participación en una banda dedicada a la fabricación y tráfico de estupefacientes. Según Al-Ahram, el grupo adquiría materiales para fabricar drogas sintéticas y también fue procesado por posesión y porte ilegal de armas y municiones. Khalifa ha negado los cargos y su abogado anunció que apelará la sentencia.
¿Cuántas personas fueron condenadas a muerte en el caso de Sarah Khalifa?
En total, 12 de los 28 acusados fueron condenados a muerte en el caso, incluida Sarah Khalifa. Otros nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos. El tribunal emitió la sentencia en agosto, aunque esta se hizo pública en septiembre.
¿Qué encontraron las autoridades en el operativo contra la banda de Sarah Khalifa?
Las autoridades egipcias incautaron más de 750 kilos de estupefacientes, además de encontrar dos apartamentos utilizados como laboratorios para fabricar drogas y armas de fuego y municiones. Según Al-Ahram, la organización había importado desde distintos países los materiales necesarios para producir diferentes tipos de drogas sintéticas.
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