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Video | Hombre ebrio confundió su celular con sus tarjetas para “llamar” a su abogado: se hizo viral

El hecho hizo que el hombre respondiera en redes sociales para explicar qué ocurrió durante el procedimiento policial en Guayaquil y por qué terminó confundiendo sus tarjetas con un celular cuando intentaba comunicarse con alguien que pudiera ayudarlo

  • El hombre explicó en redes sociales por qué confundió su tarjeta de débito y su cédula con su teléfono durante el procedimiento policial en Guayaquil. FOTO: Redes sociales.
    El hombre explicó en redes sociales por qué confundió su tarjeta de débito y su cédula con su teléfono durante el procedimiento policial en Guayaquil. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un hombre detenido en Guayaquil, Ecuador, por presuntamente conducir en estado de embriaguez se convirtió en protagonista de un video viral después de que las cámaras registraran un particular momento durante el procedimiento policial: intentó utilizar una tarjeta de débito y su cédula como si fueran un teléfono celular.

La escena generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron con humor el comportamiento del hombre. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, el propio protagonista decidió explicar lo ocurrido y contar su versión de los hechos.

En otro video publicado en sus redes sociales, relató que el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando regresaba a casa después de salir a beber tras terminar su jornada laboral.

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Según explicó, había consumido diferentes tipos de bebidas alcohólicas, entre ellas cerveza, vino y vodka. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras se movilizaba por la avenida Narcisa de Jesús, fueron detenidos en un control policial.

El hombre aseguró que él era quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras que el conductor del vehículo, quien según su relato era un familiar, habría consumido solamente una o dos copas.

Fue entonces cuando, según contó, los agentes le indicaron que dejara su teléfono. En medio de su estado de embriaguez, afirmó que confundió su tarjeta de débito y su cédula con el celular, dando origen a la escena que posteriormente se convirtió en un meme.

Asimilé que mi tarjeta de débito y mi cédula era mi celular”, explicó al referirse al momento que quedó registrado en video.

El hombre también aseguró que los agentes se llevaron al conductor y que posteriormente él y sus acompañantes quedaron en el lugar. Además, afirmó que el conductor habría sido golpeado durante el procedimiento, aunque esta acusación corresponde a su versión y no se aporta en el material divulgado una verificación independiente.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el hombre que se volvió viral en Guayaquil?
Un hombre detenido durante un control policial en Guayaquil se volvió viral después de confundir su tarjeta de débito y su cédula con un teléfono mientras intentaba contactar a un abogado. Posteriormente explicó en redes sociales que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
¿Por qué el hombre de Guayaquil confundió su tarjeta con un celular?
El hombre explicó que había consumido cerveza, vino y vodka y que, durante el procedimiento policial, los agentes le indicaron que dejara su teléfono. Según su relato, debido a su estado de embriaguez confundió sus documentos con el celular.
¿Qué sanciones existen en Ecuador por conducir en estado de embriaguez?
Las sanciones por conducir en estado de embriaguez en Ecuador dependen del nivel de alcohol registrado y de las circunstancias del caso. Pueden incluir multas, reducción de puntos de la licencia y otras medidas contempladas por la legislación.
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