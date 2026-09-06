Video | Hombre ebrio confundió su celular con sus tarjetas para “llamar” a su abogado: se hizo viral

Un hombre detenido en Guayaquil, Ecuador, por presuntamente conducir en estado de embriaguez se convirtió en protagonista de un video viral después de que las cámaras registraran un particular momento durante el procedimiento policial: intentó utilizar una tarjeta de débito y su cédula como si fueran un teléfono celular.
La escena generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron con humor el comportamiento del hombre. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, el propio protagonista decidió explicar lo ocurrido y contar su versión de los hechos.