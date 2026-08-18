“Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad”

Una de las denuncias que recoge el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella -y que hace parte de los casos presentados este martes ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría- señala presuntas irregularidades dentro de la UNGRD.
En contexto: Gobierno de Abelardo entrega a Fiscalía y organismos de control un “Libro Blanco” con denuncias sobre el gobierno Petro
En el documento que hizo su equipo de empalme, el nuevo gobierno indica que la entidad encargada de atender los desastres naturales giró $856.000 millones sin una declaratoria de urgencia manifiesta, perdió el rastro de $1,38 billones, entre otros hallazgos.
Los señalamientos hacen parte del llamado “Libro de la verdad”, entregado este martes y que reúne más de 80 casos de presunta corrupción.