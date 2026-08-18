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En imágenes: NASA muestra el cráter que dejó el cohete de Elon Musk al estrellarse contra la Luna

La huella del impacto mide unos 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad; el impacto expulsó polvo y rocas que estaban enterrados a unos 45 centímetros bajo la superficie lunar.

  • La NASA reveló nuevas imágenes del cráter que dejó un cohete de SpaceX en la Luna. Foto: NASA
    La NASA reveló nuevas imágenes del cráter que dejó un cohete de SpaceX en la Luna. Foto: NASA
  • Las imágenes están ordenadas cronológicamente, comenzando por la superior izquierda y avanzando hacia la inferior derecha, con el ángulo de iluminación del Sol cambiando gradualmente de una imagen a otra. Cada imagen se ha ampliado al doble y muestra un área de la Luna de aproximadamente 300 metros de ancho. Foto: NASA
    Las imágenes están ordenadas cronológicamente, comenzando por la superior izquierda y avanzando hacia la inferior derecha, con el ángulo de iluminación del Sol cambiando gradualmente de una imagen a otra. Cada imagen se ha ampliado al doble y muestra un área de la Luna de aproximadamente 300 metros de ancho. Foto: NASA
  • Esta imagen del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA muestra dos regiones ovaladas donde era probable que la etapa superior del Falcon 9 impactara contra la Luna, según cálculos de ingenieros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ambas elipses tienen 3,4 kilómetros de largo y 0,6 kilómetros de ancho. Foto: NASA
    Esta imagen del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA muestra dos regiones ovaladas donde era probable que la etapa superior del Falcon 9 impactara contra la Luna, según cálculos de ingenieros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ambas elipses tienen 3,4 kilómetros de largo y 0,6 kilómetros de ancho. Foto: NASA
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 40 minutos
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La Luna tiene una nueva cicatriz. La NASA reveló nuevas imágenes del cráter provocado por la parte superior de un Falcon 9, el cohete desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, que impactó contra la superficie lunar el pasado 5 de agosto.

Las fotografías fueron captadas entre el 11 y el 12 de agosto por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), una misión que estudia la superficie de nuestro satélite desde 2009 y que ha permitido elaborar mapas de alta resolución de la Luna.

En contexto: Un cohete de Elon Musk impactará la Luna este miércoles tras permanecer más de un año a la deriva

En las nuevas imágenes se puede apreciar no solo la depresión provocada por el impacto, sino también el material que salió expulsado alrededor del punto de colisión. Los científicos de la NASA determinaron que el nuevo cráter tiene unos 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, esta última estimación calculada a partir de la longitud de su sombra.

El impacto ocurrió después de que el Falcon 9, lanzado en enero de 2025, cumpliera una misión que llevó al espacio el módulo Blue Ghost 1, de Firefly Aerospace. La nave consiguió posteriormente realizar un alunizaje suave, pero una sección superior del cohete terminó siguiendo una trayectoria que la llevó a chocar contra la Luna.

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La superficie lunar permite que este tipo de impactos permanezca visible durante largos periodos. A diferencia de la Tierra, donde la erosión, el agua y la actividad geológica modifican constantemente el terreno, la Luna conserva durante mucho tiempo las huellas de las colisiones.

Las imágenes están ordenadas cronológicamente, comenzando por la superior izquierda y avanzando hacia la inferior derecha, con el ángulo de iluminación del Sol cambiando gradualmente de una imagen a otra. Cada imagen se ha ampliado al doble y muestra un área de la Luna de aproximadamente 300 metros de ancho. Foto: NASA
Las imágenes están ordenadas cronológicamente, comenzando por la superior izquierda y avanzando hacia la inferior derecha, con el ángulo de iluminación del Sol cambiando gradualmente de una imagen a otra. Cada imagen se ha ampliado al doble y muestra un área de la Luna de aproximadamente 300 metros de ancho. Foto: NASA

Por eso, las imágenes del LRO resultan especialmente valiosas. El orbitador lleva más de 17 años estudiando la Luna y continúa proporcionando información para conocer su composición, temperatura, radiación y características del terreno.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fueron las vetas claras y oscuras que se extienden alrededor del cráter.

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Esta imagen del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA muestra dos regiones ovaladas donde era probable que la etapa superior del Falcon 9 impactara contra la Luna, según cálculos de ingenieros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ambas elipses tienen 3,4 kilómetros de largo y 0,6 kilómetros de ancho. Foto: NASA
Esta imagen del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA muestra dos regiones ovaladas donde era probable que la etapa superior del Falcon 9 impactara contra la Luna, según cálculos de ingenieros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ambas elipses tienen 3,4 kilómetros de largo y 0,6 kilómetros de ancho. Foto: NASA

Según explicó la NASA, las vetas oscuras están compuestas por polvo y rocas que habían sido alterados durante mucho tiempo por el viento solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos. El choque los expulsó desde aproximadamente 45 centímetros por debajo de la superficie.

En contraste, las vetas más claras corresponden a material reciente, excavado desde capas más profundas del subsuelo lunar durante la colisión. La NASA ya había utilizado el LRO para estudiar otros impactos provocados por objetos humanos, incluido el de un cuerpo de cohete en 2022.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo chocó el cohete Falcon 9 de SpaceX contra la Luna?
La colisión ocurrió el 5 de agosto de 2026, cuando la parte superior del Falcon 9 impactó contra la superficie lunar.
¿Qué tamaño tiene el cráter que dejó el Falcon 9 en la Luna?
El cráter tiene aproximadamente 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, según las estimaciones realizadas por científicos de la NASA a partir de las imágenes del impacto.
¿Qué misión llevaba el cohete Falcon 9 que terminó impactando la Luna?
El cohete Falcon 9 fue lanzado el 15 de enero de 2025 para transportar el módulo lunar Blue Ghost 1, de Firefly Aerospace, dentro del programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA. La misión llevó instrumentos científicos de la NASA y logró un alunizaje exitoso en marzo de 2025.
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