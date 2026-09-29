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En audiencia por presunta corrupción en el Área, le toca el turno a Sebastián Ortega

Su defensa buscaría probar que no hay motivos suficientes para que afronte en la cárcel el proceso por presunto peculado.

  • Sebastián Ortega ha aparcido con otra defensora pero esta tarde actúa en su nombre el penalista Billy Torres. FOTO: IMAGEN TOMADA DE AUDIENCIA
    Sebastián Ortega ha aparcido con otra defensora pero esta tarde actúa en su nombre el penalista Billy Torres. FOTO: IMAGEN TOMADA DE AUDIENCIA
Redacción El Colombiano
hace 42 minutos
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Este martes en la tarde es el turno para que el abogado de Sebastián Ortega plantee por qué su cliente debe permanecer en libertad mientras que avanza el proceso penal en su contra por presunta corrupción, contrario a lo que solicitó el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Mayer Abushihab.

Le recomendamos leer: Procuraduría apoya petición de cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega por el caso AMVA-bomberos de Itagüí

Ortega fue imputado recientemente por el presunto delito de peculado por apropiación dentro del proceso que se sigue por una contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, con un monto total de $17.656 millones que habría presentado irregularidades.

Según la Fiscalía, Ortega, junto con Miguel Quintero (interés indebido en contrato y peculado por apropiación), el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y el exsubdirector administrativo y financiero del Área Álvaro Villada (interés indebido y peculado), se habrían apropiado de $2.481 millones como producto de coimas, y habrían sido coadyuvados por la asesora jurídica de la misma entidad, Vanesa Álvarez (interés indebido).

La fiscal 40 anticorrupción, que está encargada del caso, solo pidió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Miguel Quintero, en tanto que el abogado Abushihab, quien representa a las víctimas, solicitó lo mismo para Ortega.

Después de escuchar primero los argumentos de la delegada de la Fiscalía y de Abushihab, este lunes el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías oyó la contraargumentación del abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Quintero. Además, el representante de la Procuraduría indicó que avala ese mismo pedido.

En el caso de Ortega, Abushihab empezó señalando que este habría cómo demostrar una “inferencia razonable de la presunta participación activa de este en el presunto ilícito y que este se habría apropiado de 133 millones de pesos a nombre propio y 266 millones para Miguel Quintero, o sea, unos $400 millones en total.

Otro motivo para pedir que esté entre rejas por lo pronto, es que existiría una estrategia para amedrentar a testigos fundamentales de la investigación, especialmente a Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, y a Laura Mejía, exfuncionaria del AMVA que colabora con la justicia, y que Ortega haría parte de ese plan.

También le sugerimos ver: Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos

Así mismo, este tendría capacidad económica y facilidades para salir del país y evadir a la justicia, unido a un motivo como la posibilidad de enfrentar una pena superior a ocho años y de hasta 12 de prisión.

Este 29 de septiembre se espera que haga su intervención el abogado Billy Torres, en nombre de Ortega, para buscar desmontar esos argumentos.

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Preguntas y respuestas

¿De cuánto dinero se habría apropiado Sebastián Ortega en el caso de los Bomberos de Itagüí?
Según los argumentos expuestos por el representante de las víctimas, Ortega se habría apropiado presuntamente de $133 millones para sí mismo y otros $266 millones para Miguel Quintero, para un total cercano a $400 millones. Estas cifras corresponden a señalamientos dentro de la investigación y no a una condena judicial.
¿Por qué el abogado del AMVA pidió cárcel para Sebastián Ortega?
El abogado Mayer Abushihab pidió una medida de aseguramiento en prisión al señalar tres factores principales: la presunta participación de Ortega en los hechos investigados, un posible riesgo de intimidación de testigos y la posibilidad de que pueda evadir la justicia saliendo del país.
¿Qué testigos estarían en riesgo en el caso contra Sebastián Ortega?
Los principales testigos mencionados son Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y Laura Mejía, exfuncionaria del AMVA que colabora con la justicia. Según el representante de las víctimas, existiría una estrategia para amedrentarlos y Ortega tendría participación en ella.
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