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¡Lo que faltaba! Secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta protagonizó accidente con tres ciclistas

En redes sociales internautas publicaron videos de la presunta escena del accidente.

  • Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de la escena de los hechos. El Alcalde de Cúcuta aceptó la renuncia del funcionario involucrado en el accidente. Foto: Redes sociales
    Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de la escena de los hechos. El Alcalde de Cúcuta aceptó la renuncia del funcionario involucrado en el accidente. Foto: Redes sociales
El Colombiano
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hace 24 minutos
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Edwin Jhovanny Cardona Escobar, quien estaba a cargo de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, renunció al puesto después de un accidente en el que habría atropellado a tres ciclistas.

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Según las versiones noticiosas y de redes sociales, Cardona conducía en aparente estado de embriaguez un vehículo cuando ocurrió el accidente. Después del hecho, el funcionario habría intentado evadir a los agentes de tránsito.

Cardona, quien iba acompañado por una mujer, habría sido requerido por las autoridades para realizarse una prueba de alcoholemia. La presunta fuga estaría relacionada con su intención de evitar el procedimiento. Sin embargo, las circunstancias del accidente y si el funcionario conducía bajo los efectos del alcohol deberán ser establecidas por las autoridades.

La Ley 1696 establece que negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o huir después de ser requerido puede llevar a la cancelación de la licencia de conducción, una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo durante 20 días hábiles.

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En medio de la situación, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia de Cardona. La Alcaldía expresó solidaridad con las personas afectadas y señaló que las autoridades competentes deberán esclarecer lo ocurrido. También indicó que los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía.

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