¡Lo que faltaba! Secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta protagonizó accidente con tres ciclistas

Edwin Jhovanny Cardona Escobar, quien estaba a cargo de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, renunció al puesto después de un accidente en el que habría atropellado a tres ciclistas.

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Según las versiones noticiosas y de redes sociales, Cardona conducía en aparente estado de embriaguez un vehículo cuando ocurrió el accidente. Después del hecho, el funcionario habría intentado evadir a los agentes de tránsito.

Cardona, quien iba acompañado por una mujer, habría sido requerido por las autoridades para realizarse una prueba de alcoholemia. La presunta fuga estaría relacionada con su intención de evitar el procedimiento. Sin embargo, las circunstancias del accidente y si el funcionario conducía bajo los efectos del alcohol deberán ser establecidas por las autoridades.