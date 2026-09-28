Abelardo pide cuentas semana a semana al MinSalud por 1,06 millones de pacientes, ¿cómo será?

“Eso no es un sistema de salud, eso es un abandono con formulario, un abandono legalizado”, dijo De la Espriella durante una alocución. Además, presentó un balance de las acciones adelantadas durante el primer mes de su Gobierno y puso la salud entre las prioridades de su administración.
En contexto: “Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará?
El mandatario aseguró que ya está en marcha el plan de choque para atender a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes y repitió el anuncio de un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).