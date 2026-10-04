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¡Brasil se parte en dos! Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se van a segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial tendrá lugar este 25 de octubre de 2026.

  • Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro pasan a segunda vuelta. FOTOS: Tomadas de Facebook @Lula - Instagram @flaviobolsonaro
    Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro pasan a segunda vuelta. FOTOS: Tomadas de Facebook @Lula - Instagram @flaviobolsonaro
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 53 minutos
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Como era de esperarse, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro pasan a segunda vuelta presidencial, en el marco de unas elecciones generales en Brasil muy reñidas, pero sin muchas sorpresas.

Un total de 158.765.543 personas estaban habilitadas para votar en esta primera jornada, en la que los brasileños eligieron presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, senador, diputado federal y diputado estatal o distrital. La segunda vuelta presidencial será este 25 de octubre de 2026.

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