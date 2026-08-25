Seguro exequial o plan de previsión, ¿cuál es la diferencia y cuál conviene más?

Ante el fallecimiento de un familiar, los hogares deben afrontar no solo el impacto emocional, sino también una serie de decisiones logísticas y económicas. Para anticiparse a ese escenario existen alternativas como el seguro exequial y el plan de previsión exequial.
Aunque ambas opciones buscan brindar respaldo, su funcionamiento es diferente. Por eso, elegir entre una y otra no debería depender únicamente del valor de la cuota mensual, sino de las necesidades de cada familia y del tipo de protección que se busca.
De acuerdo con el Estudio de Demanda de Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, Fasecolda y Banca de las Oportunidades, el 55,3 % de los hogares del país cuenta con algún tipo de plan o seguro exequial.
Dentro de ese grupo, el 86 % tiene planes de previsión exequial, mientras que el 14 % cuenta con seguros exequiales.
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Las cifras muestran la importancia que han adquirido estas alternativas para las familias colombianas y, al mismo tiempo, evidencian la necesidad de entender qué ofrece cada modalidad antes de contratarla.