Fasecolda rechazó nuevo seguro obligatorio para conductores y pide eliminar artículo

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) encendió las alarmas frente a un proyecto de ley que cursa su cuarto debate en el Congreso y que obligaría a más de 13 millones de conductores del país a adquirir una nueva póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). El gremio calificó la medida como inconveniente e inviable y pidió eliminar el artículo 37 de la iniciativa legislativa. Le puede interesar: Quieren meter nuevo SOAT a todos los que tengan licencia de conducción, aunque estén sin carro

Fasecolda cuestiona que el seguro esté ligado a la licencia de conducción

El gremio explicó que, aunque el proyecto busca fortalecer la seguridad vial, la propuesta presenta problemas de fondo porque la obligación recaería sobre la licencia de conducción y no sobre el vehículo o la actividad efectiva de conducir. Según Fasecolda, el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la circulación en las vías, no de la simple tenencia de una licencia vigente. En ese sentido, una persona puede contar con licencia de conducción, pero no manejar de forma habitual, no tener vehículo o incluso no participar activamente en el tránsito. “La propuesta impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo (en este caso, la persona que realmente está conduciendo un vehículo identificable), que ha sido la lógica del aseguramiento obligatorio en materia de tránsito en Colombia”, aseguró Fasecolda. La entidad agregó que esta “desalineación” afecta la coherencia regulatoria del sistema y rompe el vínculo que tradicionalmente ha existido entre el riesgo y el aseguramiento. Conozca Paloma Valencia radicó proyecto para que el Estado subsidie el Soat de motos de bajo cilindraje: lo que debe saber de la iniciativa

Gremio pide una discusión técnica antes de crear un nuevo seguro obligatorio

Otro de los cuestionamientos del sector asegurador es que el artículo 37 habría sido incorporado sin una discusión técnica previa con las compañías que asumen y administran este tipo de riesgos. De acuerdo con Fasecolda, la creación de un nuevo seguro obligatorio requiere analizar variables actuariales, operativas y regulatorias que permitan garantizar su viabilidad y efectividad dentro del sistema. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sobre este punto, Gustavo Morales, presidente del gremio, afirmó que en el futuro podría evaluarse la conveniencia de implementar un seguro obligatorio de responsabilidad civil, siempre que su diseño sea resultado de una discusión técnica rigurosa y cuente con la participación de todos los actores involucrados. Conozca también: El 90% de la población de Medellín vive sin seguros voluntarios, ¿qué hay detrás?

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