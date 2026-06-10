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Fasecolda rechazó nuevo seguro obligatorio para conductores y pide eliminar artículo

El gremio asegurador pidió eliminar un artículo de un proyecto de ley que obligaría a los conductores a adquirir una póliza adicional al Soat. Según Fasecolda, la medida es inviable y rompe la lógica actual del aseguramiento vial.

  • Gustavo Morales, presidente de Fasecolda advirtió que la nueva póliza obligatoria recaería sobre los titulares de licencias de conducción y no sobre quienes efectivamente generan el riesgo en las vías. FOTO CORTESÍA
    Gustavo Morales, presidente de Fasecolda advirtió que la nueva póliza obligatoria recaería sobre los titulares de licencias de conducción y no sobre quienes efectivamente generan el riesgo en las vías. FOTO CORTESÍA
Diario La República
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) encendió las alarmas frente a un proyecto de ley que cursa su cuarto debate en el Congreso y que obligaría a más de 13 millones de conductores del país a adquirir una nueva póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El gremio calificó la medida como inconveniente e inviable y pidió eliminar el artículo 37 de la iniciativa legislativa.

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Fasecolda cuestiona que el seguro esté ligado a la licencia de conducción

El gremio explicó que, aunque el proyecto busca fortalecer la seguridad vial, la propuesta presenta problemas de fondo porque la obligación recaería sobre la licencia de conducción y no sobre el vehículo o la actividad efectiva de conducir.

Según Fasecolda, el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la circulación en las vías, no de la simple tenencia de una licencia vigente. En ese sentido, una persona puede contar con licencia de conducción, pero no manejar de forma habitual, no tener vehículo o incluso no participar activamente en el tránsito.

“La propuesta impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo (en este caso, la persona que realmente está conduciendo un vehículo identificable), que ha sido la lógica del aseguramiento obligatorio en materia de tránsito en Colombia”, aseguró Fasecolda.

La entidad agregó que esta “desalineación” afecta la coherencia regulatoria del sistema y rompe el vínculo que tradicionalmente ha existido entre el riesgo y el aseguramiento.

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Gremio pide una discusión técnica antes de crear un nuevo seguro obligatorio

Otro de los cuestionamientos del sector asegurador es que el artículo 37 habría sido incorporado sin una discusión técnica previa con las compañías que asumen y administran este tipo de riesgos.

De acuerdo con Fasecolda, la creación de un nuevo seguro obligatorio requiere analizar variables actuariales, operativas y regulatorias que permitan garantizar su viabilidad y efectividad dentro del sistema.

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Sobre este punto, Gustavo Morales, presidente del gremio, afirmó que en el futuro podría evaluarse la conveniencia de implementar un seguro obligatorio de responsabilidad civil, siempre que su diseño sea resultado de una discusión técnica rigurosa y cuente con la participación de todos los actores involucrados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué seguro tendrían que comprar los conductores además del Soat si se aprueba el nuevo proyecto de ley?
La iniciativa legislativa propone que los conductores adquieran una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual adicional al Soat. De acuerdo con Fasecolda, esta medida afectaría a más de 13 millones de conductores en el país y se convertiría en un nuevo requisito obligatorio asociado a la licencia de conducción.
¿Qué cuestiona Fasecolda sobre el artículo 37 del proyecto de ley?
El gremio asegurador sostiene que el artículo 37 fue incluido sin una discusión técnica previa con las compañías que administran este tipo de riesgos. Además, advierte que la propuesta no evalúa de manera suficiente aspectos actuariales, operativos y regulatorios necesarios para garantizar la viabilidad y efectividad de un nuevo seguro obligatorio.
¿Por qué Fasecolda considera que la licencia de conducción no debería ser la base para exigir un nuevo seguro?
Según Fasecolda, una persona puede tener licencia de conducción vigente y no manejar regularmente, no poseer un vehículo o incluso no participar activamente en el tránsito. Por esa razón, afirma que el riesgo no está asociado a la licencia en sí misma, sino al uso real de un vehículo en las vías.
¿Qué propone Fasecolda frente a la posibilidad de crear un seguro obligatorio de responsabilidad civil en Colombia?
Fasecolda no descarta que en el futuro pueda existir un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Sin embargo, señala que cualquier iniciativa de este tipo debe construirse a partir de una discusión técnica rigurosa y con la participación de las aseguradoras y demás actores involucrados, para garantizar que el modelo sea viable y coherente con el sistema actual de aseguramiento vial.
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