Fasecolda rechazó nuevo seguro obligatorio para conductores y pide eliminar artículo

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) encendió las alarmas frente a un proyecto de ley que cursa su cuarto debate en el Congreso y que obligaría a más de 13 millones de conductores del país a adquirir una nueva póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
El gremio calificó la medida como inconveniente e inviable y pidió eliminar el artículo 37 de la iniciativa legislativa.
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